Ilan Goldfajn defende alternativa econômica às pessoas para manter a floresta de pé

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, defendeu o investimento em alternativas econômicas na geração de renda para população da floresta amazônica. Ilan explicou que apenas encontrando formas das pessoas se sustentarem será possível evitar o desmatamento.

— Primeiro, obviamente, olhar para o controle do desmatamento, mas isso não basta. Temos que olhar também para as pessoas, ter foco nas pessoas. Olhar como as pessoas vivem, se tem água, se tem saneamento, se tem emprego, se tem energia elétrica. Olhar as comunidades indígenas.

E completou:

— Também temos que oferecer uma alternativa econômica para as pessoas para que a floresta de pé tenha mais valor que a floresta desmatada.

O BID criou em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, chefiado por Marina Silva, o Amazônia Sempre, que tem o objetivo de ampliar o financiamento de projetos sustentáveis na região.

Ilan Goldfajn destacou ainda que a instituição vem fechando convênios com bancos públicos, como BNDES e Banco do Brasil, para investimentos em pequenos negócios na Amazônia.

