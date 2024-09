Incêndio em caminhão elétrico da Tesla gastou 190 mil litros de água para ser extinto

A- A+

Bombeiros dos Estados Unidos usaram cerca de 190 mil litros de água para extinguir um incêndio envolvendo um caminhão elétrico Tesla, modelo Semi, neste mês após um acidente.



Além de água para resfriar as baterias do veículo, os bombeiros da Califórnia também "usaram uma aeronave para aplicar retardante de fogo na área imediata como medida de precaução", disse o National Transportation Safety Board (NTSB) em um comunicado divulgado nesta quinta-feira.

O acidente envolvendo o Tesla Semi ocorreu nas primeiras horas de 19 de agosto, enquanto o veículo viajava perto de Emigrant Gap, na Califórnia, disse o NTSB. O caminhão operado por um funcionário da Tesla estava indo de Livermore, na Califórnia, para uma fábrica da Tesla em Sparks, em Nevada.

O veículo saiu da estrada enquanto fazia uma curva e bateu em uma árvore, antes de descer uma ladeira e bater em várias árvores, acrescentou o relatório. O motorista não ficou ferido. Mas "o sistema de bateria elétrica de íons de lítio do veículo pegou fogo após o acidente, resultando em um incêndio pós-acidente", disse o NTSB.

Foram necessários cerca de 50 mil galões de água — quase 190 mil litros — para extinguir as chamas e resfriar as baterias do veículo, disse a agência. Os bombeiros da Califórnia também mobilizaram uma aeronave para lançar retardante no local do acidente.

A Califórnia sofre com inúmeros incêndios florestais todo verão, que são destrutivos e às vezes fatais.



A rodovia ficou fechada por cerca de 15 horas para que os bombeiros pudessem garantir que as baterias estivessem "em uma temperatura segura para as operações de recuperação do veículo", disse o NTSB. Isso também foi feito para evitar que o fogo se espalhasse para áreas florestais vizinhas.

Quando a Tesla anunciou seus resultados do segundo trimestre recentemente, o presidente-executivo Elon Musk indicou que a produção em larga escala de Semis ainda estava planejada para começar no final de 2025. Os primeiros veículos desse tipo foram entregues a alguns clientes selecionados, como a PepsiCo, desde 2022.

Veja também

"DINHEIRO ESQUECIDO" Governo nega confisco de valores esquecidos em bancos