Tesla vai fazer recall em 1,8 milhão de carros porque o capô se abre involuntariamente

A Tesla, fabricante de carros elétricos de Elon Musk, lançou uma atualização de software para 1,85 milhão de carros nos EUA para evitar que os capôs de seus veículos destravem durante a condução.

A partir de 18 de junho, a montadora implementou a atualização de software via over-the-air para detectar se os capôs de seus veículos estão destravados e notificar os clientes, de acordo com um relatório de recall publicado hoje no site da Administração Nacional de Segurança no Trânsito nas Estradas dos EUA (NHTSA na sigla em inglês).

A correção foi aplicada a veículos Tesla Model S, X, 3 e Y produzidos desde janeiro de 2020 até este mês.

Em seu relatório, a Tesla informou que começou a investigar reclamações de clientes sobre “eventos não intencionais de abertura do capô” na China no final de março. Até meados de abril, a empresa identificou o problema: deformação dos interruptores de tranca que poderia impedir que os clientes fossem notificados de que seus capôs estavam abertos.

Por razões desconhecidas, a taxa de ocorrência desse problema tem sido maior na China em comparação com os mercados da Europa e América do Norte, de acordo com a empresa.

Em 20 de julho, a Tesla identificou três reivindicações de garantia ou relatórios de campo relacionados ao problema nos EUA e não tem conhecimento de acidentes, lesões ou mortes relacionadas. A montadora estima que 1% dos veículos envolvidos no recall apresentavam o defeito.

As ações da Tesla caíram até 1,7% no início do pregão de hoje em Nova York. As ações haviam caído 6,6% neste ano até o fechamento de segunda-feira, ficando atrás do ganho de 15% no Índice S&P 500.

