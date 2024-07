Tesla adia apresentação de seu robotáxi autônomo

A- A+

A Tesla adiou a revelação planejada do seu 'robotáxi' para outubro. A postergação ocorre para que as equipes que trabalham no projeto tenham mais tempo para construir protótipos adicionais, de acordo com pessoas a par da decisão.

O atraso de aproximadamente dois meses foi comunicado apenas internamente. A equipe de design, por exemplo, foi informada esta semana para reformular certos elementos do carro.

O CEO Elon Musk definiu há meses a data de estreia em 8 de agosto. O otimismo contribuiu para uma sequência de onze dias de ganhos, que adicionaram mais de US$ 257 bilhões ao valor de mercado da Tesla. As ações fecharam em queda de 8,4% nesta quinta, sua maior queda desde janeiro.

Procurado, Musk não comentou a decisão.

As ações da Uber e da Lyft, potenciais rivais do táxi, dispararam com a notícia. As ações da Uber subiram 6,1% nas negociações de hoje, enquanto as da Lyft saltaram 4,6%.

A ideia de criar um serviço de táxis autônomos está sendo desenvolvida pela Tesla há anos. As notícias iniciais do desenvolvimento vêm da época em que Musk elaborou um segundo "plano mestre" para a empresa, ainda em 2016.

O bilionário tem priorizado o projeto nos últimos meses, em detrimento do trabalho em um veículo elétrico mais barato que o carro mais acessível da Tesla, o sedã Model 3.

Musk tem falado sobre o trabalho da Tesla em tecnologia de veículos autônomos há mais de uma década e convenceu os clientes a pagar milhares de dólares por um conjunto de recursos que a empresa comercializa como Full Self-Driving (completamente autônomo, em tradução livre).

O nome é um equívoco — o FSD requer supervisão constante e não torna os Teslas autônomos —, mas Musk e os principais engenheiros têm se mostrado cada vez mais otimistas em relação ao FSD nos últimos meses, à medida que as vendas de veículos da empresa desaceleraram.

A Tesla registrou uma diminuição de 6,6% na entrega de carros no primeiro semestre de 2024, apesar da empresa ter adicionado um novo modelo — a picape Cybertruck — à sua linha. A montadora também produziu 14% menos veículos no segundo trimestre do que no mesmo período do ano passado, para ajudar a conter o aumento do estoque.

