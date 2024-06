Por que a Tesla teve de fazer dois "recalls" da Cybertruck no mesmo dia? Veja os problemas da picape

A- A+

A Tesla anunciou um novo recall da picape futurista Cybertruck, devido a componentes defeituosos nos limpadores de para-brisa e peças de acabamento que podem se soltar enquanto o veículo está andando.

A marca enviou o aviso para mais de 11 mil modelos por conta dos dois problemas, segundo relatórios publicados na última terça-feira pela Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA.

A empresa estima nos documentos que 2% das picapes podem ter os motores dos limpadores defeituosos e que 1% pode precisar de peças de acabamento substituídas ou reparadas.





A Tesla tem enfrentado vários problemas com a Cybertruck desde que começou a entregar a picape em novembro de 2023, com alguns anos de atraso. As picapes foram incluídas em um recall mais amplo em fevereiro de cerca de 2,2 milhões de carros para aumentar o tamanho da fonte do texto que alerta os motoristas sobre problemas de frenagem.

A montadora também chamou de volta para reparos quase 3,9 mil de suas picapes há três meses, devido a pedais que poderiam se soltar e levar o veículo a acelerar de forma não intencional, podendo causar colisões.

No mês passado, vários proprietários da Cybertruck postaram vídeos mostrando o capô de suas picapes fechando em seus dedos. A detecção automática de partes do corpo não funciona adequadamente, podendo machucar os motoristas.

Ao fazer seu discurso inicial na reunião anual de acionistas da empresa no início de junho, o CEO da fabricante, o bilionário Elon Musk, apontou para algum progresso que a Tesla está tendo com a picape. Musk disse que a montadora havia produzido 1,3 mil delas em uma semana, embora não especificasse quando a marca foi atingide e se a Tesla manteria esse ritmo.

A Tesla disse em seu relatório de recall dos limpadores de para-brisa que identificou falhas nos motores da peça no início de fevereiro. Juntamente com fornecedores, a empresa realizou análises nos componentes. A montadora afirmou que não está ciente de nenhuma colisão, lesão ou morte relacionada a esse problema.

Já em documento sobre o recall das peças de acabamento que podem se soltar, a Tesla disse que um Cybertruck chegou a um de seus centros de distribuição no final de dezembro com um decalque faltando ao longo da base externa do porta-malas.

A empresa identificou uma segunda ocorrência deste mesmo problema em maio, num veículo de um cliente, e depois encontrou casos isolados onde as peças de acabamento estavam soltas ou se soltaram devido à instalação inadequada.

A Tesla disse que também não estava ciente de nenhuma colisão, lesão ou morte relacionada a essa condição. Ambos os relatórios tinham data de 19 de junho.

