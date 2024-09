A- A+

MUNDO Airbus Beluga: conheça avião com design inspirado em baleia que pode transportar até 40 toneladas Aeronave chamou a atenção após pousar no aeroporto de Heathrow, em Londres, com peças de outro que ficou danificado após colisão

Com design inspirado nas baleias, o airbus Beluga foi usado para transportar peças de um avião British Airways que estava parado desde que colidiu em abril deste ano. A aeronave com estética do animal pousou em Londres, na Inglaterra, e despertou a atenção de quem estava no aeroporto de Heathrow, segundo o jornal inglês The Sun.

O mega avião transportava na segunda-feira peças de outro que ficou danificado após uma colisão. Testemunhas disseram que o jato da Virgin estava sendo empurrado para trás por um rebocador quando sua asa atingiu a cauda do avião da BA. Não havia ninguém a bordo do avião da Virgin.

O enorme Airbus Beluga estava entregando peças de reposição para consertar o avião danificado e, segundo o periódico, retornou a Toulouse, França, no mesmo dia. Ele é capaz de transportar impressionantes 40 toneladas de carga aérea.





Uma nova versão do Beluga está substituindo a frota original, que passou a abastecer uma companhia aérea autônoma chamada Airbus Beluga Transport. A aeronave tem sua própria companhia aérea. Ele mede 56 metros, com uma envergadura de quase 45 metros. A carga é carregada pela parte frontal do avião, que é semi automatizada e garante fácil manuseio.

O primeiro Beluga era originalmente conhecido como Airbus Super Transporter. Mas depois que seu apelido — derivado da semelhança com a baleia branca do Ártico — ganhou popularidade, a Airbus decidiu renomear a aeronave para Beluga ST, mantendo o nome original na sigla.

No passado, os cinco Airbus A300-600ST Belugas eram quase que exclusivamente utilizados pela própria Airbus transportando grandes componentes entre as instalações da fabricante. No entanto, agora, os Beluga XL, maiores e mais modernos, substituíram as aeronaves, deixando estes últimos subutilizados.

