viagem Qual assento ideal para escolher no avião? Resposta muda de acordo com o tipo de viagem Cada tipo de viajante possui um "setor adequado" para viajar, dizem especialistas

Viajar sozinho, acompanhado, com bebê, em voo direto ou com escala. A experiência de viajar de avião não é a mesma a depender das condições que você embarca. Seja qual for o destino, todos os viajantes tem uma espécie de assento ideal - e a escolha não está relacionada com o preço, mas com o conforto que se procura e necessita. Diante disso, qual é o assento ideal para escolher no avião?

O portal Traveller, especializado em viagens, fez uma lista com dicas práticas para facilitar a escolha do assento no avião. Mas vale lembrar que em alguns casos há um custo extra, por isso o o fator monetário dever ser considerado antes de tomar uma decisão.

Passageiros que querem dormir no avião

Assentos na janela e próximos às saídas de emergência são os melhores para quem quer tirar um cochilo durante o voo, segundo o jornal La Nación. E aqueles localizados nas últimas filas da classe econômica devem ser evitado. Isso porque eles não reclinam e ficam próximos às cozinhas e banheiros, aumentando o fluxo de pessoas.

Quem senta na janela tem a vantagem de não bloquear a passagem para o corredor e evita ser interrompido por possíveis solicitações de outros passageiros.

Já quem fica nas saídas de emergência garante mais espaço para as pernas. Mas há outras desvantagens, como a necessidade de maior atenção em caso de acidentes e falta de telas multimídia com séries, músicas e filmes, geralmente disponíveis em voos longos.

Passageiros com escala

A escala curta entre voos é um dos principais desafios aos viajantes. Nesse caso, cada minuto importa, e a rápida descida do avião pode ser decisiva para chegar a tempo. Por isso, os especialistas aconselham ficar próximo à parte frontal da cabine ou tentar reservar um assento no corredor.

O melhor nestes casos é evitar as janelas e evitar ficar muito longe dos portões de embarque. Isso pode atrasar a partida e perder minutos cruciais para viajar até o próximo portão de embarque, principalmente em aeroportos de grande porte e de longa distância entre setores.

Passageiros com medo de voar

Sentar-se na parte central do avião, na altura das asas, pode ser o melhor assento para quem sente ansiedade ou medo de embarcar em um avião, dizem especialistas. Assentos voltados para o corredor também são recomendados.

Isso porque há maior sensação de estabilidade nas curvas, pois é onde está localizado o ponto de equilíbrio de quase todas as aeronaves. Lugares próximos do serviço de bordo para poder ver o pessoal a trabalhar e tê-los por perto em caso de necessidade também são recomendados

Passageiros com bebês

Para pais que viajam com crianças pequenas, os especialistas recomendam escolher as primeiras filas, localizadas logo atrás da divisão entre classe executiva e econômica ou entre econômica e turismo. Essas filas oferecem um espaço adicional na frente, ideal para prender um berço e ter espaço extra para qualquer necessidade durante o voo.

Caso esses assentos não estejam disponíveis (pois são bastante procurados por causa do espaço extra para as pernas), é aconselhável optar por assentos na janela. Isso facilita o transporte do bebê nos braços ou a instalação de um assento especial, que geralmente só pode ser fixado ao lado da janela.

