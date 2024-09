A- A+

Lideranças Inovação na gestão é tema de encontro no Recife O EXC Group promove em outubro uma imersão voltada para líderes

Nos dias 11 e 12 de outubro próximos, o Instituto Brasileiro de Excelência Empresarial (EXC Group) vai promover o Innovate Leaders, imersão voltada a líderes organizacionais que atuam com alta gestão. O encontro, no Park Hotel, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, vai acontecer das 9h às 18h e proporcionará aos participantes a oportunidade de vivenciar e refletir sobre a inovação por meio de uma metodologia alinhada aos objetivos organizacionais, às tendências de mercado, às tecnológicas e ao potencial de retorno financeiro e sustentável.

A imersão ficará a cargo de experts no tema: Antonio Ventura, professor e consultor em gestão organizacional e planejamento estratégico; Rafael Toscano, professor e PhD em IA; e Daniel Araújo, arquiteto e Apple developer designer, gestor de inovação.

Participará também do evento como palestrante, Rafael Figueiredo, secretário de Ciência e Tecnologia do Recife, com inovações premiadas nacionalmente nos ambientes públicos e privados, além de Carlos Eduardo Vieira, consultor CBTU, especialista em automação organizacional estratégica.

Oportunidades

Rafael Figueiredo explica que, em sua palestra, vai falar sobre “como os empresários podem utilizar a IA como ferramenta impulsionadora das suas capacidades empreendedoras, seja para aumentar a produtividade, seja para alavancar outras oportunidades as vezes ocultas, como por exemplo minimizar desperdícios de insumos ou achar valor agregado nos resíduos”.

“Por outro lado a iA pode ser muito bem utilizada como ferramenta de marketing, na contabilidade, no jurídico e no RH, ajudando na resolução de tarefas das equipes. Enfim, racionalizar o tempo e maximizar os negócios, trazendo máxima eficiência ao ambiente organizacional”, explica.



Além das 16 horas presenciais, os participantes terão direito pós imersão a expediente de mentoria pré agendada com o grupo para interatividades e troca de experiências.

Ferramenta

O EXC Group, inaugurada recentemente por Fernando Duarte, chega ao mercado com alguns diferenciais. Um deles é agregar a mais eficiente das ferramentas para o futuro das organizações, a inovação. A consultoria surge como uma aliada para a melhoria de processos, competitividade e posicionamento de marca, a partir de diagnósticos sistêmicos, e com todo o trabalho alinhado à estratégia e valores empresariais.

“A ferramenta mais moderna de interatividade entre as empresas e o futuro é a tecnologia. Dentro da tecnologia, a gente observou que os grandes grupos internacionais trabalham com o ambiente de inovação. Em algumas situações, no entanto, não é bem estruturado, não tem um planejamento adequado para o desenvolvimento de inovação”, afirma sócio e idealizador da EXC Group, Fernando Duarte.

Nesse aspecto, destaca Duarte, a consultoria concebeu uma metodologia própria para abrigar dentro das empresas “uma trilha inteligente de implantação de ambiente de inovação, que nada mais é do que trazer experimentações nas áreas de processos, de tecnologia e até de desenvolvimento humano, de forma que os processos de maneira geral gerem mais competitividade lá na frente”.

Ainda segundo o executivo, essa é uma demanda de mercado que não se tinha na região. “O que a gente percebe é que as consultorias são muito voltadas – e isso é muito importante também – para planejamento estratégico, governança, e nós atrelamos a esses elementos o trabalho de estruturação de ambientes de inovação”, acrescenta.

Metodologia



A EXC Group possui metodologia própria para oferecer desenvolvimento e maturidade em inovação às empresas. Com representantes em Londres, São Paulo e Montreal, a consultoria adota princípios do chamado open talent atraindo outros executivos de excelência nacionais para suas consultorias.

Além dos serviços de consultoria empresaria, o EXC Group oferece treinamentos virtuais e fechados para o aperfeiçoamento das equipes, e maior conhecimento dos colaboradores nas empresas, com destaque para o programa de saúde financeira, já implantado em empresas referencias da região, com ganhos efetivos de satisfação e valorização dos funcionários.

Fernando Duarte, que trabalha na área de consultoria há dez anos, é graduado em administração de empresas, tem MBA em Administração Financeira e curso de extensão no Citigroup, em São Paulo. Acumula, também, experiências em organizações como Basf e Sandoz e foi executivo, no Recife, do CitiBank, onde respondia pela área de serviços e produtos inovadores.

