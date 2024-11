'Policiais-mordomos' e Gisele de vizinha: conheça 'bunker' onde morará Ivanka, filha de Trump

A- A+

Apesar da vitória do pai, Donald Trump, nas eleições para a presidência dos Estados Unidos, Ivanka Trump não deverá seguir para a Ala Oeste da Casa Branca ao lado do patriarca, da sua mullher, Melania e de seu irmão mais novo, Barron. Segundo fontes da imprensa americana, a filha de Trump se adaptou à vida em sua ilha artificial em Miami ao lado do marido, Jared Kushner, e os dois não "pretendem voltar à briga política".

Em 2020, pouco depois da derrota de Trump contra o democrata e atual presidente Joe Biden, Ivanka comprou uma das propriedades do cantor espanhol Julio Iglesias em Indian Creek, famosa vila conhecida por sua exclusividade, vizinhança abastada e alta proteção. A negociação gerou polêmica na época devido às críticas que Iglesias fazia contra o pai de Ivanka, a quem chamou de “palhaço” em 2015 por uma fala anti-imigração.

Foto: Robyn Beck/Getty Images/AFP

Porém, segundo a Forbes, as críticas a Trump não foram um entrave para que a venda fosse realizada e, assim, Ivanka se tornou proprietária de uma luxuosa mansão por cerca de R$ 180,6 milhões (na cotação atual), e é vizinha de celebridades como Gisele Bündchen, Tom Brady, David Guetta, e do bilionário Jeff Bezos.

Apelidada de 'Bunker dos Bilionários', o local abriga também outros empresários de alto escalão e celebridades mais discretas. Os cinco proprietários mais ricos da ilha controlam, sozinhos, fortunas que totalizavam, em janeiro, cerca de US$ 190 bilhões, de acordo com dados do Bloomberg Billionaires Index.

O paraíso exclusivo - acessível para aqueles com convites por meio de uma única ponte fortemente protegida - é o marco zero da migração sem precedentes de riqueza para o sul da Flórida nos últimos cinco anos.

A própria ilha tem sua própria versão de gentrificação - os meramente abastados estão sendo deslocados pelos fabulosamente ricos, capazes de gastar US$ 100 milhões por uma mansão em Indian Creek, que foi construída há quase 100 anos para os ricos daquela geração.

No meio da ilha há um luxuoso campo de golfe e um clube de campo; suas cobiçadas associações são uma das poucas formas de acesso para pessoas de fora. Não há outras empresas.

A ilha é seu próprio município, com um prefeito eleito, função atualmente ocupada por Benny Klepach, fundador da varejista duty-free 3Sixty. A prefeitura e a delegacia de polícia ficam do outro lado da ponte que liga Indian Creek à comunidade de Surfside.

O logotipo da cidade apresenta um desenho dos portões de ferro que impedem a entrada de pessoas de fora. As calçadas só foram adicionadas nos últimos anos, e o esgoto ainda é coletado por meio de fossas sépticas, embora haja planos para mudar isso.

Entenda o afastamento de Ivanka Trump da política

Ivanka e Kushner, de 43 anos, se instalaram na Flórida depois dos anos de trabalho como "primeira-filha" e "primeiro-genro" em Washington, que lhes renderam, inclusive, acusações de nepotismo. Eles atuaram na primeira gestão de Trump como conselheiros, o que os fez "perder alguns de seus amigos mais liberais no processo", disseram fontes ao Page Six.

A filha mais velha do magnata republicano teve uma mudança radical. Politicamente falando, sua ausência continua um pouco misteriosa. Durante as duas campanhas anteriores de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, Ivanka participou nos comícios do seu pai e apareceu nos seus anúncios televisivos e ao lado dele no palco da convenção nacional republicana, geralmente com o papel implícito de apelar ao eleitorado feminino.

Mas, há cerca de dois anos, quando Trump lançou a sua terceira campanha para a Casa Branca, Ivanka anunciou que ela e Kushner se afastariam da política para dar prioridade à vida familiar com os filhos. Assim, na potencialmente última campanha do seu pai, Ivanka tornou-se uma observadora quase silenciosa que parece não ter intenção de apoiá-lo publicamente.

