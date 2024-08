A- A+

Após denúncia e processo formalizado pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, a Caixa Econômica Federal (CEF) retomou 24 unidades do Habitacional Suassuna, no bairro de Muribequinha, que haviam sido comercializadas ou alugadas ilegalmente.

As unidades serão disponibilizadas para novas famílias em situação de vulnerabilidade e serão renegociadas a partir desta segunda-feira (12).

Renegociação

As famílias que assinarão contrato ao longo da semana fazem parte do cadastro habitacional do município e passaram por todas as exigências da CEF e comprovação de vulnerabilidade social.

Aquelas inscritas no Bolsa Família ou no BPC (Benefício de Prestação Continuada) ficam isentas de pagamento.

Os imóveis foram retomados por descumprimento contratual. Recebemos denúncia a respeito de algumas unidades que haviam sido comercializadas ou alugadas, o que é proibido no contrato assinado por eles junto à CEF. Apenas os proprietários podem residir nesses habitacionais, pois o objetivo é justamente o de prover moradia a quem mais precisa. Então abrimos a investigação e fizemos a denúncia, que foi comprovada, gerando o distrato contratual”, explica o secretário de Desenvolvimento Urbano do Jaboatão, Edson Queiroz.

Habitacional Suassuna

O Habitacional Suassuna possui duas mil unidades, divididas em sete quadras. A entrega dos apartamentos ocorreu entre 2018 e 2022.

Os prédios foram construídos por iniciativa do município, dentro do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (renda de até R$ 1,8 mil à época), para garantir moradia digna a famílias em vulnerabilidade social, reduzindo o déficit habitacional da cidade de Jaboatão.

