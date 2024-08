A- A+

GRANDE RECIFE Polícia desmonta quadrilha especializada que planejava roubo a banco em Jaboatão Com os criminosos, foram apreendidos diversos objetos usados para

Uma quadrilha especializada em roubo a bancos foi desmontada pela Polícia Militar de Pernambuco, no último sábado (3). Segundo a corporação, o bando estaria planejando roubar uma agência no Centro de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Policiais militares do 25º BPM foram até um condomínio no bairro de Bulhões, em Jaboatão dos Guararapes, a partir de informações que receberam sobre o grupo.

Ao chegar ao local, diz a polícia, os militares avistaram o momento em que um dos suspeitos tentou se desfazer de uma arma, arremessando pela janela.

Cinco indivíduos foram encontrados no local e com eles foram apreendidos pistolas, um fuzil, grande quantidade de munições e ferramentas, como pé de cabra, alicates de corte, discos de esmerilhadeira e chaves de fenda.

"Durante a ação, duas mulheres ligadas ao grupo foram localizadas e cooperaram com a investigação", acrescentou a polícia.

Todos os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Jaboatão dos Guararapes para adoção das medidas legais cabíveis.

