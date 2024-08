A- A+

TIROS Tiroteio em Nova Descoberta, no Recife, deixa dez feridos; caso ocorreu em partida society de "X1" A Polícia Militar de Pernambuco informou que foi acionada para a ocorrência e realizou o socorro das vítimas para o HR e a UPA de Nova Descoberta

Um tiroteio deixou cerca de 10 pessoas feridas na noite da última quinta-feira (1º). Os tiros foram disparados durante uma partida de futebol "X1" , em uma quadra esportiva no bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife. Ainda não se sabe o que teria motivado os disparos.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada para a ocorrência e realizou o socorro das vítimas para o Hospital da Restauração (HR), no Centro do Recife, e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, também na Zona Norte da Cidade.

Vítimas foram atingidas durante o jogo de “X1”

De acordo com a PM, as vítimas foram atingidas por disparos de armas de fogo durante o jogo de “X1” (modalidade de futebol society criada em Pernambuco) que ocorria sem a autorização do poder público.



Responsável pela investigação, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a ocorrência por meio da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

As investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação dos fatos. Mais informações só serão repassadas após a conclusão do inquérito policial.

