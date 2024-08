A- A+

POLÍCIA Homem é morto a tiros no Pagode do Didi, no Centro do Recife A identidade da vítima ainda é desconhecida. A idade também não foi informada

Um homem foi assassinado a tiros, na madrugada deste sábado (3), no Pagode do Didi, bairro de Santo Antônio, área central do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, que abriu inquérito para investigar o crime, a identidade da vítima ainda é desconhecida. A idade também não foi informada.

O caso foi registrado na Força-Tarefa de Homicídios na Capital como homicídio consumado.

"A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, em uma via pública, e foi a óbito no local.

Ainda não se sabem autoria e motivação do homicídio, que deverão ser apontadas pelo inquérito policial.

"As investigações seguem em andamento", completou a Polícia Civil.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, também na área central do Recife.



