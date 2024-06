A- A+

DECISÃO Justiça suspende leilão do arroz do governo federal, previsto para esta quinta (6) Objetivo do leilão é inibir alta no preço do produto e pressão sobre a inflação

A Justiça Federal de Porto Alegre suspendeu o leilão do governo federal para importação de arroz. No despacho, o juiz substituo da 4ª Vara, Bruno Fagundes de Oliveira, alegou que os argumentos apresentados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não respaldam a medida, considerada excepcional, mesmo diante da situação de calamidade dos municípios do Rio Grande do Sul, atingidos pelas enchentes.

O objetivo do governo federal ao realizar o leilão é inibir a alta do preço do arroz, evitando-se assim pressão sobre a inflação. A judicial, em caráter liminar, atende pedido de parlamentares do partidos Novo e PSDB. O certame estava previsto para essa quinta-feira (6).

No despacho, o juiz cita argumento da Conab que indica estagnação na produção de arroz, resultado da substituição das lavouras pelo plantio de soja. Cita ainda que na safra 2020/21, o estado colheu cerca de 8,3 milhões de toneladas de arroz, um milhão a mais do que deverá colher nesta safra. Essa diferença representa o volume que a Conab pretende comprar.



Leilão do arroz estava previsto para esta quinta (6) - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

"As razões apresentadas na Nota Técnica, como se vê, não guardam relação direta com as enchentes ocorridas em maio de 2024 no Rio Grande do Sul. A redução da produção rizícola vem acontecendo lentamente e há anos. Além disso, os dados oficiais da inflação apresentados na Nota se limitam a abril de 2024, antes das enchentes", alega o juiz, acrescentando:

"Desse modo, a efetivação do leilão para compra de arroz importado, fundada em Portarias e Medidas Provisórias cuja motivação é exatamente o estado de calamidade ocasionado pelas enchentes, não se justifica pelas razões apresentadas pela Conab."

