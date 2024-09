Leilão de reserva de capacidade será este ano, e de baterias, em 2025, diz Alexandre Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quinta-feira, 12, que pretende fazer o leilão de reserva de capacidade ainda este ano, e que planeja um certame específico para baterias em 2025. Segundo ele, a intermitência das renováveis, como eólica e solar, pode ser mitigada com a adoção da tecnologia em grande escala.

Silveira destacou, ainda, que espera divulgar uma consulta pública sobre o leilão de baterias "nos próximos dias", mas evitou cravar uma data tanto para o leilão para contratação de potência de usinas térmicas e hidrelétricas quanto para a colocação do certame de baterias.

Ele disse que o governo está adotando medidas para garantir a segurança energética no País, mitigando impactos na tarifa, e salientou que não há risco de faltar energia este ano. "O que precisa é de potência no sistema", destacou.

Ainda segundo Silveira, o governo avalia ações como o incentivo à fonte hídrica por meio de projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), por exemplo.

Outra ação para melhorar a segurança energética, segundo ele, é a conclusão da linha de transmissão que conectará Manaus ao Sistema Interligado Nacional (SIN), esperada para 2025.