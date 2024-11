Líder do governo diz que votação de pacote de gastos deve ficar para 2025

A- A+

O líder interino do governo no Senado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar o pacote de contenção de gastos defendido pelo governo federal ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na reunião de líderes, na manhã de quinta-feira.

— Ainda não está fechado, mas essa é a previsão.(A reunião) não deve ocorrer amanhã (quarta-feira). Deve ser na reunião de líderes, que ocorre na quinta de manhã — disse Otto ao Globo.

Nesta segunda-feira, Haddad disse que o pacote deveria ser anunciado nesta semana, mas que ainda não tinha dia definido. O ministro disse que está garantindo apenas que os presidentes Arthur Lira (PP-AL), da Câmara, e Rodrigo Pacheco sejam informados antes da divulgação oficial.

— Está tudo redigido já, a Casa Civil, a gente manda a remessa, para mandar com certeza essa semana. Mas agora o dia, a hora, vai depender mais do Congresso do que de nós — disse após se reunir com o presidente Lula pela manhã.

Mais cedo nesta terça, o presidente da Câmara disse que ainda não havia sido chamado para conhecer o pacote.

Segundo Otto, é difícil o pacote avançar no Congresso ainda este ano, considerando o prazo exíguo até o recesso parlamentar e a pauta lotada de projetos importantes para o governo e o impasse em relação às emendas parlamentares.

Nesta terça-feira, o senador se reuniu com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, junto com o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), e dos deputados Carlos Zarattini (PT-SP), Lindbergh Farias (PT-RJ) para tratar do encaminhamento do Orçamento de 2025.

Padilha ouviu que está tudo travado no Congresso à espera da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, sobre a liberação de emendas parlamentares, suspensas desde agosto por decisão de Dino.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira a lei que define as novas regras para o uso das verbas parlamentares e agora fica a expectativa pelo desbloqueio pelo ministro do Supremo.

— Eu, pessoalmente, acho que isso deixa o Congresso em uma posição muito fragilizada. Ficar esperando se a legislação está ou não do gosto dele (Dino).

Além do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) e do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2025, ainda há expectativa de terminar a votação sobre a regulamentação da reforma tributária este ano. Nesta terça-feira, a Comissão Mista de Orçamento (CMO) publicou o calendário de tramitação do PLOA. A expectativa é de votação da matéria no dia 13 de dezembro. A última semana de trabalhos do Congresso este ano é de 16 a 20 de dezembro.

