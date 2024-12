Lira e Pacheco pedem "gesto" a Lula para votar pacote fiscal

A- A+

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) pediram um gesto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acelerar a votação do pacote fiscal ainda em 2024.

Em encontro no Palácio do Planalto na tarde desta segunda-feira (9), Lula ouviu dos presidentes das duas Casas que o governo precisa fazer um aceno em direção aos parlamentares devido ao ambiente ruim criado pelo bloqueio das emendas parlamentares pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino.

Dino negou o pedido de reconsideração da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre trechos da decisão que liberou a retomada do pagamento das emendas parlamentares.

O ministro negou integralmente o pedido feito pela União, visto como uma tentativa de arrefecer os ânimos entre o Congresso e o Executivo. Lira e Pacheco argumentaram com Lula que a decisão de Dino traz ainda mais insegurança quanto ao pagamento das emendas nas últimas semanas do ano.

O Palácio do Planalto prepara uma portaria que vai permitir que haja uma aceleração no pagamento de emendas pix. O texto deverá tratar de diversas modalidades de emendas, mas prioritariamente das emendas pix.

A portaria está sendo elaborada por auxiliares de Lula e poderá ser publicada na terça-feira. Nesta segunda-feira, emissários do governo já levaram um texto preliminar da medida para discussão com líderes do Congresso.

Outra medida levada a Lira e Pacheco é de que a Advocacia-Geral da União (AGU) irá divulgar um parecer para todos os ministérios que tem emendas parlamentares com orientações sobre a última decisão de Flavio Dino.

O texto irá explicar, em minúcias, como as pastas poderão fazer pagamento de emendas à luz da decisão de Dino, sobretudo as de comissão — onde anda há maior dificuldade de identificar o parlamentar que fez a indicação.

Interlocutores de Lula afirmam que as duas medidas foram bem recebidas por Lira e Pacheco. Parlamentares têm dito que não irão votar os projetos do pacote econômico enquanto não houver o pagamento das emendas. Articuladores de Lula tentam melhorar o ambiente político com Congresso a tempo de votar as medidas ainda em 2024.

