Litoral alagoano recebe o Unic Japaratinga: sofisticação e inovação 

Um dos destinos mais disputados e paradisíacos do litoral norte alagoano, Japaratinga, está prestes a receber um empreendimento exclusivo e de alto requinte. O Unic Japaratinga, projeto de luxo da União Engenharia & Incorporação, promete revolucionar a concepção de moradia na região com casas sofisticadas e infraestrutura tecnológica.

Lançado oficialmente nesta terça-feira (3), o Unic Japaratinga, que consagra a inclusão da Linha Unic no mercado imobiliário, promete transformar a região em um dos maiores polos de luxo do Brasil, com entrega da primeira fase prevista para 2026.

“Há várias formas de definir o que é excelência. Dentro de um projeto Unic, nosso objetivo será sempre oferecer algo diferente, um produto que irá além do padrão que já existe. Quando vocês virem a marca Unic associada a um empreendimento da União, saibam que ali nascerá um projeto pensado para ser referência no mercado”, destacou o diretor-executivo, Arthur Meirelles.

O diretor-executivo, Arthur Meirelles| Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A nova linha de produtos Unic não estará limitada a uma tipologia específica, mas sim a um propósito: oferecer o diferente, promover a mudança, investir em inovação, tecnologia, arquitetura e nos mínimos detalhes. “Esse projeto simboliza muito trabalho e dedicação de toda a nossa equipe e representa um novo capítulo na nossa história. É mais do que um empreendimento; é o início de um caminho que reflete excelência, inovação e o compromisso com o que há de melhor”, completou Meirelles.

Localizado em uma área exclusiva, protegido por densa área de vegetação em suas confrontações, o condomínio oferece, o condomínio oferece mais de 1 km de frente para o mar, cercado por praias praticamente intocadas e piscinas naturais. A região, que faz divisa com Pernambuco, está em plena ascensão e atrai investimentos de destaque no cenário nacional e internacional.

Além disso, a construção de um novo aeroporto, com inauguração prevista para 2025, irá transformar o acesso à região. Localizado a apenas 10 minutos do empreendimento, o aeroporto está sendo planejado para receber voos nacionais e internacionais, consolidando Japaratinga como um destino global.

Unic Japaratinga

Projetado pelo renomado arquiteto Pedro Motta, o Unic Japaratinga apresenta um conceito exclusivo de alto padrão, com foco em sofisticação e privacidade.

O empreendimento foi planejado para integrar conforto, funcionalidade e respeito ao meio ambiente. “Projetamos 99 casas distribuídas ao longo de mil metros de extensão, organizadas em faixas de implantação de uma a três casas por vez, sempre priorizando as vistas privilegiadas”, explicou o arquiteto. A distribuição foi pensada para aproveitar ao máximo o relevo natural, com diferentes cotas de altura que valorizam a ventilação e a paisagem.

Além das residências, o projeto inclui uma área central comum com academia, restaurante e outros espaços de apoio. “Essa área foi estrategicamente posicionada para facilitar o acesso de todos os moradores”, detalhou Pedro Motta. Ao Sul, uma Marina privativa foi incorporada para oferecer infraestrutura para equipamentos náuticos. A estrutura de lazer conta ainda com quadras esportivas, incluindo espaços para beach tennis, distribuídas entre o norte e o sul do terreno.

Pedro Motta, arquiteto responsável pelo Unic Japaratinga| Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O conceito de arquitetura bioclimática é um dos pilares do empreendimento. “Antes do formalismo estético, buscamos respeitar a natureza, utilizando soluções que garantam ventilação adequada, sombreamento e aproveitamento da luz solar”, afirmou. Segundo Motta, o projeto adota elementos tradicionais, como varandas, terraços e telhados amplos, que amenizam o clima tropical e criam um ambiente agradável para moradores e visitantes.

Outro destaque é o respeito à vegetação nativa: o manguezal. “Sempre buscamos preservar elementos naturais existentes, como árvores, coqueiros e mangueiras, integrando-os ao paisagismo”, ressaltou. A proposta combina arquitetura e natureza, oferecendo conforto térmico e um espaço que dialoga com o entorno.

O arquiteto ainda enfatiza a relevância de soluções arquitetônicas alinhadas ao clima local. “Moramos em uma região de muito sol e vento, com alta iluminação natural. Nossa arquitetura é pensada para aproveitar essas condições, proporcionando conforto sem depender de tecnologias que muitas vezes desprezam o que a natureza oferece”, concluiu.

O resultado é um projeto que celebra as características do ambiente tropical e promove sustentabilidade, qualidade de vida e bem-estar.

Visibilidade

O terreno do empreendimento já é palco do Réveillon "Mil Sorrisos", um dos maiores eventos de fim de ano do Brasil, que atrai milhares de visitantes e amplia a visibilidade da região.

A primeira fase de vendas do Unic Japaratinga já está esgotada, com grande parte dos compradores vindo de outras regiões do Brasil, especialmente do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Esses investidores buscam um refúgio exclusivo no litoral alagoano, que combina luxo, tranquilidade e beleza natural.

União Engenharia & Incorporação

A União Engenharia iniciou suas atividades no setor da construção civil, com foco no mercado nordestino. Com mais de 10 anos de história, a empresa tem suas origens em uma trajetória familiar de Primavera. Inicialmente voltada para infraestrutura e habitação de rendas variadas, a União Engenharia criou, pouco antes da pandemia, a marca Unic, redefinindo o conceito de viver bem.

