A- A+

Negócios Luiz Césio Caetano assume presidência da Firjan Empresário substitui Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, que ficou 29 anos no cargo. Cerimônia contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que destacou plano de neoindustrialização

O novo presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Luiz Césio Caetano, tomou posse nesta segunda-feira. Ele substitui Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, que ficou por 29 anos no cargo. A cerimônia contou ainda com a presença do vice-presidente da República, Geraldo alckmin.

Também tomaram posse as novas diretorias da federação e do Centro Industrial do Rio de Janeiro (Cirj) - eleitas em 19 de agosto e compostas por lideranças empresariais de todas as regiões do estado do Rio de Janeiro.

Em seu discurso, Caetano destacou cinco questões que precisam ser priorizadas para o aumento da produtividade na indústria e o desenvolvimento socioeconômico do estado e do país: gestão pública eficiente; mão de obra qualificada; transição, integração e eficiência energética; infraestrutura; e segurança pública.

Novo espaço: Eduardo Eugênio se despede da Firjan inaugurando unidade na Região dos Lagos

“Vamos trabalhar para contribuir no enfrentamento a essas questões, sempre atuando de forma efetiva e incansável pela defesa de interesses da nossa indústria, numa Firjan ainda mais ágil, dinâmica, participativa, propositiva e inovadora”, afirmou.

Caetano também citou fatores externos que impactam o Brasil, como a tensão no Oriente Médio, a guerra entre Rússia e Ucrânia, além da guerra comercial entre Estados Unidos e China.

“Ao longo dos anos, a Firjan acumulou expertise e conquistou peso institucional que nos habilita, e mais que isso, nos convoca, instiga e obriga a pensar e agir considerando esse contexto global. Temos toda capacidade e legitimidade para propor caminhos de mais prosperidade, mais inclusão, mais desenvolvimento”, enfatizou.

O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a importância da indústria para o país:

Agenda: Fazenda planeja anunciar novas medidas de contenção de gastos após 2º turno das eleições

“A Nova Indústria Brasil tem alicerces na inovação, sustentabilidade e competitividade. Estamos promovendo medidas de estímulos ao setor que já estão tendo resultados positivos para a economia. E continuamos à disposição da Firjan para trabalharmos juntos para fazer a indústria crescer ainda mais”, destacou.

Ao passar o cargo, Eduardo Eugenio elogiou seu substituto, ressaltando sua competência como líder empresarial.

"Caetano é incansável na atuação em prol da defesa da indústria e tem enorme conhecimento sobre o cenário do setor no estado do Rio de Janeiro, o que, certamente, vai contribuir para o fortalecimento ainda maior da atuação da Firjan na representação empresarial”, disse Eduardo Eugenio, que ficará à frente do Conselho de Representantes da Firjan.

Aos 74 anos, Luiz Césio Caetano atua na indústria fluminense há 50 anos. Engenheiro mecânico formado pela UFRJ, é diretor corporativo e acionista da Sal Cisne, empresa à qual se dedica há mais de quatro décadas.

O empresário integra a Firjan desde 1995. Desde 1997 preside o Sindicato de Refino e Moagem de Sal (Sindisal). Até 2021, ocupou o cargo de presidente do Conselho Regional da Firjan Leste Fluminense. Desde 2023, é diretor da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Veja também

Carros híbridos TST prevê gastar R$ 10,4 Mi para substituir frota por carros híbridos com bancos de couro e ar