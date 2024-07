Lula anuncia novo Plano Safra para agricultura familiar

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta quarta-feira o novo Plano Safra para a Agricultura Familiar. Ao todo, são R$ 85,7 bilhões para alavancar a agricultura familiar, sendo R$ 76 bilhões no crédito rural.

Em 2023, o governo liberou R$77,7 bilhões para o crédito rural para a safra de 2023/2024. Haverá, ainda, o lançamento do plano para agricultura empresarial.

Ao chegar no evento, Lula foi questionado sobre o aumento do dólar. O presidente, no entanto, afirmou que falaria apenas do "feijão e arroz".

— Agora eu vou falar sobre feijão e arroz — afirmou no Palácio do Planalto.

A previsão era que Lula lançasse o plano na semana passada, mas o evento acabou sendo adiado. O ministro da agricultura, Carlos Fávaro, explicou que o adiamento se deve à necessidade de serem feitos cálculos para evitar gastos acima do permitido. Ele ressaltou que o governo tem compromisso com a limitação dos gastos públicos, e isso inclui subsídios aos produtores rurais.

Em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) afirmou que o adiamento demonstra "desorganização e ineficiência do governo federal". Teixeira justifica o adiamento pela necessidade de se fazer uma cerimônia de grande porte.

