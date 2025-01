A- A+

PETROBRAS Lula é avisado em reunião que preço do diesel deve subir devido ao dólar, mas não o da gasolina Magda Chambriand participou de encontro com o presidente e ministros no Palácio do Planalto

Em meio à pressão pelo reajuste dos combustíveis, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, se reuniu nessa segunda-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e informou que a empresa deverá anunciar nos próximos dias aumento no preço do diesel por causa da disparada da cotação do dólar. Segundo interlocutores da companhia, por enquanto, não seria necessário reajustar o valor da gasolina.

Já no caso do diesel, o Brasil é mais dependente das importações. O percentual de aumento ainda depende da conclusão de cálculos que estão sendo feito pela Petrobras. Procurada, a empresa não comentou.

Além de Chambriand, participaram ontem do encontro os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa.

Segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o preço da gasolina está defasado em 7% e do diesel, 17%. A entidade estima que seria preciso reajustar o valor do litro da gasolina em R$ 0,22 e do diesel em R$ 0,59.

A disparidade em relação ao mercado externo tem levado parte dos analistas a afirmarem que a Petrobras estaria praticando congelamento de preços para evitar pressionar ainda mais a inflação neste ano, projetada em 5,5% contra uma meta de 3%.

O último reajuste no preço do diesel pela Petrobras ocorreu em dezembro de 2023 e da gasolina, em julho de 2024.

Para analistas, apesar do recuo na cotação do dolar nos útlimos dias, a Petrobras terá que ajustar os preços em algum momento.

Segundo técnicos do governo, durante o encontro com Lula, a presidente da Petrobras apresentou o andamento do plano de investimentos da empresa em atividade de refino e fertilizantes. Essa é uma das pautas de interesse do governo.

Apesar de a Petrobras avisar a Lula que não deve subir o preço da gasolina nos postos,a partir de 1º de fevereiro o consumidor verá os preços mais altos nos postos, pois a alíquota do ICMS subirá em todo o país.



No caso da gasolina, será uma alta de 7,1%, passando de R$ 1,3721 para R$ 1,4700 por litro. Já no diesel, o aumento será de 5,3%, de R$ 1,0635 para R$ 1,1200 por litro.

