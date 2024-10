Em dia de sabatina de Galípolo, Lula diz que taxa de juros ainda é alta, "mas que haverá de ceder"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a taxa de juros no país. A declaração foi dada no mesmo momento em que o Senado Federal realiza a sabatina do seu indicado, Gabriel Galípolo, para a presidência do Banco Central.

Lula afirmo que a economia está "razoável", criticou o juros, mas afirmou que a taxa "haverá de ceder".

"Eu estou muito feliz porque a economia está razoável, a taxa de juros ainda é a mais alta, mas ela haverá de ceder, nós temos a inflação controlada, nós temos a massa salarial crescendo, nós temos o emprego crescendo, nós temos leis para proteger os empreendedores individuais, o pequeno e médio empresário. Tudo já está feito."

Lula também afirmou que tem pedido aos ministros para não criarem novos programas e focarem a dedicação das pastas nas iniciativas já anunciadas ao longo do primeiro ano da gestão.

"Eu tenho dito para os meus ministros. Agora é época da colheita. Nenhum ministro pode inventar mais nada, chega. Agora é hora da gente colher. Já plantamos, já regamos, agora é hora da gente colher, e colher bem, porque eu quero deixar a presidência da república outra vez com esse pais crescendo, respeitado no mundo inteiro, invejado no mundo inteiro pela nossa capacidade de fazer essa revolução energética que estamos fazendo."

