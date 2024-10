A- A+

AGENDA Lula se reúne com presidentes dos principais bancos do país Encontro acontecerá nesta quarta-feira no Palácio do Planalto

Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir nesta quarta-feira com o presidente da Federação dos Bancos do Brasil, Isaac Sidney, e com os presidentes das principais instituições financeiras do país.

O encontro terá a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e vai acontecer no fim da manhã no Palácio do Planalto.

Também estão confirmados: Luiz Trabuco, presidente do Conselho Diretor da Febraban; Marcelo Noronha, presidente do Banco Bradesco; Milton Maluhy, presidente do Itaú Unibanco; Mário Leão, presidente do Banco Santander; André Esteves, presidente do Conselho de Administração do Banco BTG Pactual; e Alberto Monteiro, presidente do Banco Safra.

