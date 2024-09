Mais de 1,4 milhão de declarações foram retidas na malha fina, informa Receita Federal

A- A+

A Receita Federal informou nesta quinta-feira que 1.474.527 declarações foram retidas na malha fina, o que corresponde a 3,2% do total de documentos entregues neste ano.

Entre as declarações retidas na malha fina, a maioria (71%) são de contribuintes que apontam ter direito à restituição de Imposto de Renda. Em 27% das declarações os contribuintes apuraram imposto a pagar. Já em 2% das declarações retidas os contribuintes apuraram saldo zero, ou seja, nem a restituir nem a pagar





De acordo com a Receita, os principais motivos que levaram contribuintes a cair na malha fina foram:

57,4% - Deduções: As despesas médicas são o principal motivo de retenção, correspondendo a 51,6% do total de retenções;

27,8% - Omissão de rendimentos: Inclui rendimentos não declarados pelos titulares das declarações ou por seus dependentes;

9,4% - Diferenças no Imposto Retido na Fonte (IRRF): Diferença entre os valores declarados pelos contribuintes e os informados pelas fontes pagadoras na Dirf;

2,7% - Deduções de incentivo: Inclui doações a fundos de apoio à criança, adolescente e idoso, incentivo ao esporte e cultura, e doações feitas durante o mesmo ano da entrega da DIRPF;

1,6% - Rendimentos Recebidos Acumuladamente: Diferenças entre as informações declaradas e as fornecidas pelos responsáveis pelo pagamento de rendimentos na Dirf;

1,1% - Imposto de Renda pago durante o ano de 2023: Diferença entre o valor de imposto pago declarado na DIRPF e os valores registrados nas bases da Receita Federal, como carnê-leão e imposto complementar.

No total, a Receita recebeu 45.481.689 declarações entre março e setembro de 2024, período referente ao ano-base 2023.

Os documentos retidos na malha fiscal serão analisados pela Receita. Caso as informações declaradas sejam confirmadas, os documentos seguirão o procedimento normal.

Como saber se caí na malha fina?

Para conferir a situação de sua declaração, basta acessar o aplicativo “Meu Imposto de Renda”, da Receita Federal. Se houver alguma pendência ela estará identificada entre as declarações entregues. As informações estarão no campo "Pendências de malha", onde é possível pedir a regularização do documento.

