Marcas Que Eu Gosto 2024 Marcas Que Eu Gosto: 21ª edição do prêmio é marcada por celebração e reconhecimento O prêmio é dedicado às empresas lembradas pelos recifenses a partir de uma pesquisa feita pelo Ipespe em parceria com a Folha de Pernambuco

Em uma noite marcada por homenagens e celebrações, a 21ª edição do 'Prêmio Marcas Que Eu Gosto' foi realizada no auditório do Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, nesta quinta-feira (27).

Na cerimônia, foram reveladas as marcas que estão no coração e na mente dos recifenses e que se destacaram na pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), em parceria com a Folha de Pernambuco.

Este ano, o estudo teve 49 categorias, incluindo diversos setores econômicos. Dentre as categorias, 47 são de marcas e duas são especiais, que incluem Marca Que Representa o Estado de Pernambuco e Marca Que Faz a Diferença.

Paulo Pugliesi, diretor executivo da Folha de Pernambuco falou sobre a tradição da 21ª edição do evento.



“O Marcas Que Eu Gosto já está consagrado no mercado publicitário de Pernambuco, realmente valorizando e premiando aquelas marcas, empresas e as agências que fazem diferença junto ao mercado consumidor”, pontuou.

Diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

José Américo Lopes Góis, diretor operacional da Folha, ressaltou a credibilidade que a premiação traz para a empresa.

Diretor operacional da Folha, José Américo Lopes Góis | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“É muito importante estarmos fazendo sempre esse evento. As empresas são importantes na vida econômica do nosso Estado e do País e precisam ser reconhecidas”.

Para Mariana Costa, diretora administrativa da Folha de Pernambuco, as marcas têm um trabalho consistente, tanto na qualidade dos seus produtos, quanto na comunicação e na interação com o público consumidor.

“Hoje é uma celebração. Essas marcas ganharam o coração e o carinho do público recifense. E, como todo ano, trouxemos uma temática que está em evidência que é a inclusão e o trabalho das empresas. A revista traz essa pauta de forma bem relevante, destacando como as empresas, internamente ou externamente, desenvolvem seus trabalhos no tocante à diversidade e responsabilidade social”, declarou.

Diretora administrativa da Folha de Pernambuco, Mariana Costa | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A diretora de Marketing do Grupo EQM, Joanna Costa, citou a importância da construção de uma marca e que elas são patrimônios imateriais.

Diretora de Marketing do Grupo EQM, Joanna Costa | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“As marcas escolhidas falam muito do nosso povo e de sua identidade. Porque, normalmente, escolhemos o que a gente se identifica. Então, isso mostra a força delas”, declarou.

No evento, a Folha e o Ipespe entregaram troféus e certificados aos vencedores como forma de homenageá-los.

“Mais uma vez, trouxemos informações quentinhas sobre quem é que ocupa o coração dos recifenses. Estamos sempre acompanhando as tendências de mercado, quais são os setores novos que aparecem e com isso a gente consegue, apesar das 21 edições do evento, tornar esse prêmio e a pesquisa bastante atual. Além de estarmos sempre buscando inová-lo”, argumentou Marcela Montenegro, diretora executiva do Ipespe.

Marcela Montenegro, diretora executiva do Ipespe | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Agências que representam

O evento contou com as presenças das empresas e das agências que compõem o projeto. O presidente da Ampla Comunicação, Queiroz Filho, falou que, apesar da agência já ter recebido em outras edições a premiação, o sentimento de conquistar parece inédito.

“Por mais sucesso que uma marca tenha, a comunicação, os consumidores, os hábitos mudam e a gente precisa acompanhar tudo isso. Então eu fico realmente muito feliz com a equipe e com as marcas que acreditam na gente e que estão sendo reconhecidas pelo bom trabalho”, pontuou Queiroz.

Já o vice-presidente da BG9 Comunicação, Giovanni Di Carlli, agência também responsável por algumas das marcas premiadas, falou como valoriza os prêmios de reconhecimento, pois mostra que o trabalho está alinhado e em consonância com o consumidor.

“O que o consumidor expressa nesse tipo de pesquisa mostra que o trabalho está sendo feito de forma assertiva. E para isso a gente tem sempre o cuidado de ouvi-lo muito. Na hora em que ele lembra da marca, isso não só nos dá a tranquilidade, nos dá satisfação”, completou.

O evento Marcas Que Eu Gosto 2024

Dando as boas-vindas aos convidados, os diretores da Folha, Paulo Pugliesi e José Américo Lopes Góis, discursaram na abertura da premiação.

"O evento que está na sua 21ª edição, em parceria com o Ipespe, já está consolidado no calendário publicitário de Pernambuco, valorizando as empresas e agências que realmente fazem a diferença para conquistar e para ficar marcado no mercado consumidor", reforçou Pugliesi.



José Américo parabenizou a todos os presentes pela conquista e reforçou a importância da inclusão social no dia a dia das empresas.

"O momento é uma coisa bonita e respeitosa para o mercado e com as agências. Neste ano trouxemos a pauta da inclusão social, pois sabemos que essas ações devem ser incorporadas na força de trabalho e na sociedade de maneira muito positiva", disse o diretor concluindo a abertura.

Em seguida, os convidados assistiram a apresentação do quinteto de cordas da Orquestra Cidadã, que foi a atração especial da noite. O grupo tocou o Hino de Pernambuco e outras canções.

A escolha da orquestra foi baseada na temática da premiação que, este ano, tem como mote 'Inclusão: Transformação em Andamento'.

Logo após, um vídeo sobre o 'Marcas Que Eu Gosto' foi reproduzido para os convidados. E para finalizar a noite, foram entregues os troféus e certificados, por categorias: Marca Que Representa o Estado de Pernambuco, Marca Que Faz a Diferença; Alimentos; Bebidas; Construção e Imóveis; Educação; Limpeza; Saúde; Varejo; Veículos; Segurança; além das agências mais premiadas.

E para as histórias das marcas ficarem registradas, a Folha de Pernambuco lança uma revista nas versões impressa e digital nesta sexta-feira (28).

