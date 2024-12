Mega da Virada: prêmio daria para comprar seis triplex de luxo na orla de Ipanema

A- A+

Afinal, não custa sonhar. Estimado em R$ 600 milhões, o sortudo que ganhar o prêmio da Mega da Virada poderia optar por morar em alguns dos endereços mais caros do Rio de Janeiro.



A bolada seria suficiente, por exemplo, para comprar seis triplex iguais a um apartamento de 1,5 mil metros quadrados no Leblon que em outubro deste ano era oferecido ao mercado por R$ 90 milhões.

Localizada no metro quadrado mais caro da cidade, a cobertura fica no Edifício Ana Carolina, na Avenida Delfim Moreira, O imóvel tem vista 360° para os principais cartões-postais da cidade, como o Cristo Redentor, Pão de Açúcar e as praias paradisíacas da Zona Sul.



Na época, o preço exorbitante do duplex perdia apenas para o vizinho, também na Delfim Moreira, considerado o mais caro da cidade: uma cobertura de US$ 20 milhões, mais de R$ 120 milhões.

Outra opção seria adquirir dez apartamentos iguais a um triplex , na Praia do Flamengo que pertenceu a família Guinle. Nos últimos anos ele vinha sendo oferecido por R$ 59 milhões.

Se a sorte tivesse sorrido antes, o felizardo poderia também ter comprado uma mansão que estava à venda no Jardim Pernambuco, no Leblon.



A mansão que deteve o título de imóvel mais caro já vendido negociada por R$ 220 milhões e será demolida para dar lugar a um condomínio de luxo.



A compradora, construtora Mozak, transformará o terreno de 11 mil m² no empreendimento Estância Pernambuco, que contará com até oito mansões exclusivas, cada uma com design personalizado. P

Com 11 mil m² de área total e 2,5 mil m² de construção, a mansão em estilo inglês era propriedade da família Amaral, fundadora do Supermercado Disco, e foi vendida pela imobiliária Sérgio Castro Imóveis Ouro, especializada no mercado de luxo.



Segundo a Mozak, o projeto arquitetônico ficará a cargo de Thiago Bernardes, responsável por obras icônicas como o Museu de Arte do Rio (MAR) e ampliações dos institutos Moreira Salles e Burle Marx.

