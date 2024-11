A- A+

Mega-Sena Apostas na Mega da Virada começam nesta segunda (11) com prêmio recorde de R$ 600 milhões Aposta simples com seis números custa R$ 5; sorteio acontece no dia 31 de dezembro

As apostas exclusivas para a Mega da Virada 2024 começaram nesta segunda-feira (11), informou a Caixa Econômica Federal.

Nesta edição, o prêmio vai bater um recorde. O vencedor levará o valor de R$ 600 milhões. O concurso 2.810 vai ser sorteado em 31 de dezembro, a partir das 20h.

Em 2023, a Mega da Virada estimou pagar R$ 570 milhões, mas o prêmio saltou para R$ 588,8 milhões e foi dividido entre cinco apostas. Com o mesmo panorama, o valor deste ano também pode aumentar de acordo com a demanda.

De acordo com o banco, caso apenas um apostador ganhe todo o prêmio e aplique o valor na poupança da Caixa, essa pessoa receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento.

"O dinheiro total do prêmio permite ao ganhador se hospedar por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo, que cobra R$ 750 mil em cada diária. O ganhador do prêmio principal pode também comprar 1.430 carros superesportivos como o Toyota GR Corolla feito no Brasil", disse a Caixa em nota.

Na Mega da Virada o prêmio não acumula. Se não houver acertador para as seis dezenas sorteadas, o montante é pago a quem acertar a quina. Da mesma forma, se não houver vencedores, considera-se ganhador quem fizer a quadra.

A aposta simples, com 6 números, custa R$ 5,00 e deve ser realizada com o volante específico da Mega da Virada nos canais oficiais das Loterias CAIXA — em mais de 13 mil lotéricas CAIXA pelo Brasil, no portal Loterias CAIXA, no aplicativo Loterias CAIXA (para iOS e Android) e pelo Internet Banking CAIXA, exclusivo para correntistas.

Veja também

bets Coaf: aumenta número de alertas de atividades suspeitas ligadas a bets