LOTERIA Mega-Sena 2782: duas apostas de Pernambuco acertam a quina; prêmio é de R$ 50,5 mil Uma das apostas foi feita no Recife, já a outra foi no Agreste do Estado, em Caruaru

O sorteio 2782 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (3), fez dois ganhadores da quina em Pernambuco.

Acertando cinco dezenas das seis que levariam o prêmio total, os ganhadores da quina levam para casa a premiação de R$ 50.508,96.

Uma das apostas que vai receber R$ 50.508,96 em Pernambuco foi feita no Recife, na lotérica Ponzi & Ponzi, localizada no bairro da Boa Vista. O jogo foi realizado no formato de bolão, com oito cotas.

O segundo vencedor é de Caruaru, no Agreste do Estado, e fez sua aposta simples via internet banking.

Prêmio principal acumulado

Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou para R$ 50 milhões.

O próximo sorteio será realizado no dia 5 de outubro, o sábado anterior às eleições municipais.

