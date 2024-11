A- A+

Duas apostas de Pernambuco acertaram cinco dos seis números sorteados na Mega-Sena nesta terça-feira (19).

O prêmio para a quina neste sorteio foi de R$33.750,59.

Foram sorteadas as dezenas 03-09-18-54-59-60.

O prêmio principal do concurso acumulou para 18 milhões, que serão sorteados no próximo dia 23.

Em Pernambuco, as apostas vencedoras foram feitas no Agreste e no Sertão do Estado.

No Agreste, a aposta foi feita no centro de Santa Cruz do Capibaribe, na lotérica Mega Show.

Já no Sertão, a aposta foi feita na Lotérica Tuparetama da Sorte, localizada no centro de Tuparetama.

