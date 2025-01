Mega-Sena 2818: três apostas de Pernambuco acertam a quina e faturam mais de R$ 18,9 mil

A- A+

Realizado nesta terça-feira (21) pela Caixa Econômica Federal, o concurso 2.818 da Mega-Sena premiou três apostas realizadas em Pernambuco. Os apostadores, que conseguiram acertar a quina da premiação, irão receber R$ 18.948,77.

Os ganhadores de Pernambuco conseguiram acertar cinco das seis dezenas sorteadas: 07 - 15 - 25 - 47 - 12 - 10.

De acordo com a Caixa, uma das apostas vencedoras foi realizada em Petrolina, na lotérica Bilhete Premiado.

Já as outras duas apostas ganhadoras foram realizadas na capital pernambucana, nas lotéricas Mister Sorte Loterias - no bairro da Boa Vista -, e Voo da Sorte - no Ibura.

Os três jogos ganhadores foram feitos com bilhetes simples, no valor de R$ 5.

Já na faixa do prêmio principal, nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas. Dessa forma, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 10 milhões para o próximo sorteio.

Veja também