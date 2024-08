Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 65 milhões

A- A+

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.763 da Mega-Sena, sorteadas nesse sábado (17) à noite em São Paulo.

O prêmio para o próximo concurso, na terça-feira (20), deve ser de R$ 65 milhões.

A quina teve 52 ganhadores que receberão, cada um, R$ 75.241,53.

As 4.751 apostas ganhadoras da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.176,46.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

