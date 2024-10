A- A+

LOTERIAS Mega-Sena não terá sorteio neste sábado; entenda o motivo Concurso 2.785, com um prêmio de R$ 26.693.577,34, foi adiantado para sexta-feira

Tradicionalmente realizado aos sábados, o sorteio da Mega-Sena não ocorrerá nesta noite.

O concurso 2785, com um prêmio de R$ 26.693.577,34, foi adiantado para sexta-feira, devido ao feriado nacional de 12 de outubro, que celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida.

As dezenas sorteadas foram: 50, 48, 57, 20, 27, 59. Nenhuma aposta acertou os seis números, deixando o prêmio acumulado em R$ 25 milhões para o próximo sorteio, que ocorre na próxima quarta.

Sem ganhadores do prêmio principal, 39 apostas ficaram com R$ 86.257,83 da quina, enquanto que 3.176 apostas levaram R$ 1.513,15 com a quadra.

Os sorteios da Mega-Sena acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 5,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

