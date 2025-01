A- A+

LOTERIA Mega-Sena 2.821: uma aposta em Pernambuco acerta a quina e ganha R$ 52 mil No total, 28 jogos acertaram cinco dezenas da Mega-Sena. Para o prêmio principal, não houve ganhador

E mais uma vez o prêmio da Mega-Sena fica acumulado. No sorteio, realizado nesta terça-feira (28), do concurso 2.821, não houve ninguém que cravasse as seis dezenas da loteria.

Os números sorteados foram: 14 - 22 - 30 - 33 - 44 - 45.

Mas 28 apostas ganharam a quina, acertando cinco dezenas, e vão receber R$ 52.181,99. Entre elas, uma em Pernambuco.

O jogo foi realizado na lotérica Sorte Sua, em Barra da Jangada, no município de Jaboatão dos Guararapes.

A aposta foi simples, ou seja, com a marcação mínima de seis dezenas, no valor de R$ 5.

Mega-sena acumulada

Com o prêmio acumulado, o valor para o próximo sorteio fica estimado em R$ 6 milhões.

