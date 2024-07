Mega-Sena: três apostas vão dividir prêmio de R$ 162,7 milhões; em Pernambuco, seis acertam a quina

A- A+

Três apostas vão dividir o prêmio de R$ 162.788.325,19 do concurso 2.745 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (4).



Confira as dezenas sorteadas: 07 - 11 - 02 - 52 - 57 - 05.



Cada aposta ganhará R$ 54.262.775,07.



Os ganhadores fizeram seus jogos no Rio de Janeiro (RJ) e nas cidades gaúchas de Garibaldi (RS) e Planalto. Todas as apostas foram simples - apenas seis dezenas marcadas.

Já 317 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 22.892,78. Entre elas, há seis feitas em Pernambuco - também todas apostas simples. Confira de onde são:



. 1 no Recife (lotérica Trilha da Sorte);

. 1 em Olinda (lotérica Ouro Preto), na Região Metropolitana do Recife (RMR);

. 2 em Jaboatão dos Guararapes (lotéricas Sena da Sorte e Vila Rica), na RMR;

. 1 em Palmares (loteria Hiper Sorte), na Mata Sul; e

. 1 em Gravatá (loteria Bairro Novo Ltda.), no Agreste.



O total de acertadores de quatro dezenas chegou a 14.270 apostas, e cada uma levará R$ 726,50.

O próximo sorteio será realizado sábado (6), e a estimativa é de prêmio de R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e têm transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 5. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

