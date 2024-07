A- A+

Meta Meta busca participação na fabricante de óculos Ray-Ban para promover óculos inteligentes A gigante das redes sociais, que colaborou com a EssilorLuxottica nos óculos inteligentes Ray Ban-Meta, está considerando uma participação de mais de 3% e até 5% no grupo de óculos de luxo.

A Meta Platforms em negociações para adquirir uma participação minoritária na fabricante de óculos de sol Ray-Ban, à medida que a proprietária do Facebook intensifica sua investida em óculos inteligentes.

A Meta, que colaborou com a EssilorLuxottica nos óculos inteligentes Ray Ban-Meta, está considerando uma participação de mais de 3% e até 5% no grupo de óculos de luxo, que seria avaliado em cerca de 4,5 bilhões de euros (US$ 4,9 bilhões) a preços atuais, de acordo com pessoas familiarizadas com as discussões, que pediram para não serem identificadas porque as informações não são públicas. Não há garantia de que o investimento será realizado, disseram eles.

Um porta-voz da Meta não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Um porta-voz da EssilorLuxottica não quis comentar. A informação foi divulgada anteriormente pelo Financial Times.

A Meta já recebeu autorização das autoridades antitruste dos EUA para comprar uma participação minoritária de até 5%, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o negócio. A Comissão Federal de Comércio dos EUA não quis comentar.

Ao adquirir uma participação na EssilorLuxottica, a gigante da mídia social aprofundaria sua parceria com a maior empresa de óculos do mundo. Além disso, presumivelmente, a empresa ganharia mais influência sobre um negócio que é fundamental para seus esforços de realidade virtual e aumentada e fortaleceria sua posição em relação aos rivais.

A Snap vem fazendo experiências com óculos de realidade mista há anos, enquanto a Apple lançou o fone de ouvido Vision Pro no início deste ano.

Até o momento, os consumidores ainda não adotaram essas tecnologias em massa. As ações da EssilorLuxottica subia 2,3%, a €194,20, no meio da tarde. A Meta ganhou 1,1%, para US$ 467,27.

Essa não seria a primeira empresa em que a Meta assumiria uma participação. Há quatro anos, o gigante da mídia social anunciou que compraria cerca de 10% da Jio Platforms da Reliance Industries, tornando-se seu maior acionista minoritário com um investimento de US$ 5,7 bilhões.

Essa parceria ocorreu no momento em que o CEO Mark Zuckerberg estava trabalhando para intensificar sua expansão na Índia, onde a demanda por pagamentos on-line e comércio eletrônico estava explodindo à medida que mais pessoas usavam smartphones.

A Meta investiu pesadamente no metaverso - uma versão futura da Internet composta de mundos imersivos acessíveis por meio de fones de ouvido - que Zuckerberg saudou como a próxima grande revolução da computação depois dos telefones celulares. A empresa mudou seu nome de Facebook para Meta anos atrás para enfatizar a dedicação ao conceito.

Segundo Mandeep Singh e Nishant Chintala, analistas de tecnologia sênior da Bloomberg Intelligence, "É provável que o Meta esteja reforçando sua aposta em realidade aumentada e óculos inteligentes com sua nova participação na EssilorLuxottica, já que não possui a plataforma de hardware como é o caso do Oculus VR. Acreditamos que as unidades de realidade aumentada, cerca de 10-15 vezes menores em termos de unidades enviadas em comparação com a realidade virtual, poderiam crescer a uma taxa muito mais rápida do que a realidade virtual, dada a potencialidade de ter óculos inteligentes como dispositivo de inferência para funcionalidades de inteligência artificial de próxima geração e assistentes virtuais".

A Meta lançou seus primeiros óculos inteligentes Ray-Ban em parceria com a EssilorLuxottica em 2021. Esses óculos foram projetados no modelo Wayfarer para permitir que os usuários tirem fotos e vídeos, ouçam música e atendam chamadas. Os novos óculos incorporam o MetaAI, um assistente de inteligência artificial baseado em seu modelo de inteligência artificial Llama.

A EssilorLuxottica anunciou na quarta-feira um acordo para comprar a marca de streetwear Supreme da VF por US$ 1,5 bilhão em dinheiro, acrescentando outra marca de estilo de vida a um estábulo que também inclui os óculos de sol Oakley.

