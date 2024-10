A- A+

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Depois de acordo com autoridade de dados, Meta lança assistente de IA no Brasil Anúncio foi feito nesta quarta-feira por Mark Zuckeberg. Liberação do sistema estava previsto para julho, mas foi adiado após ação da ANPD

O CEO e fundador da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou nesta quarta-feira que vai incluir o Brasil em mais uma expansão da "Meta AI", a inteligência artificial da empresa que fica conectada ao Instagram, Facebook e WhatsApp.

Inicialmente, o robô estava previsto para começar a operar em julho no Brasil, mas o cronograma foi alterado após a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) levantar preocupações sobre a utilização de informações públicas dos usuários para o treinamento das IAs da Meta.

O lançamento ocorre dois meses após a assinatura de um acordo entre a ANPD e a big tech, que definiu novas diretrizes para a gestão de dados. Desde setembro, os brasileiros têm recebido notificações sobre as mudanças relacionadas a essas práticas.

"A Meta AI está disponível em mais idiomas e países a partir de hoje. Estamos felizes em trazer a IA líder para o Brasil, Reino Unido, Filipinas e muito mais em breve", afirmou Zuckeberg, em uma postagem no Facebook.

A assistente virtual, que é similar ao ChatGPT e pode ser acessada em chats no Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, já estava disponível em inglês nos Estados Unidos e outros doze países, como Austrália, Canadá, Zimbábue e Zâmbia. Desde julho, também foi expandida para a América Latina, em mercados como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru.

A partir deste quarta-feira, o robô será lançado também no Reino Unido e nas Filipinas. Além das redes sociais, o chatbot também pode ser acessado via navegador, pelo site meta.ai.

Como funciona a Meta AI

Essa é a uma das principais frentes de Zuckerberg para enfrentar competidores da indústria de tecnologia na corrida pela IA. A Meta diz esperar que a assistente de inteligência artificial se torne a mais utilizada globalmente até o final deste ano. Atualmente, são 500 milhões de usuários ativos mensais.

Em todas as redes, o sistema irá aparecer como uma nova aba de conversa, em que o usuário poderá fazer perguntas, criar imagens ou pedir que tarefas sejam realizadas. A IA também irá aparecer no feed do Facebook, como um botão adicional. Ao clicar, o usuário será direcionado ao sistema, que trará informações adicionais sobre aquele conteúdo.

Também será possível "ativar" a inteligência artificial em uma conversa com outros usuários em todas as redes sociais. Para isso, é preciso digitar "@Meta AI" e fazer as perguntas ao robô.

A Meta AI também tem o recurso de geração e edição de imagens, que pode ser acionado com um comando (o usuário precisa escrever "imagine").

O sistema é baseado um modelo de linguagem desenvolvido pela empresa chamado LLaMA (Large Language Model Meta AI, em inglês). A tecnologia de aprendizado profundo, treinada com grandes volumes de dados, funciona como o "cérebro" por trás da IA.

