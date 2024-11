Meta perde disputa judicial na Alemanha por vazamento global de dados em 2021

A- A+

A Meta, dona do Facebook, Instagram e Whatsapp, corre o risco de enfrentar pedidos de indenizações de milhares de usuários alemães após perder uma decisão do mais alto tribunal do país sobre o vazamento global de dados privados de meio bilhão de pessoas em 2021.

Em uma decisão pioneira, o Tribunal Federal de Justiça, a mais alta instância civil da Alemanha, reduziu o padrão de prova exigido para que os usuários do Facebook busquem compensação pelo roubo de dados.

Segundo o tribunal, basta demonstrar que foram vítimas do vazamento, sem a necessidade de comprovar danos específicos sofridos. A decisão foi anunciada em um comunicado sobre o julgamento desta segunda-feira.

Revertendo uma decisão de um tribunal inferior favorável à Meta, os juízes também determinaram que, em situações envolvendo apenas a perda de controle dos dados, a compensação provavelmente será de cerca de € 100 (US$ 106). Um tribunal de Colônia agora deve reavaliar o caso seguindo essas diretrizes.

O litígio na Alemanha está relacionado ao grande vazamento de dados de 2021, quando informações pessoais de 533 milhões de usuários do Facebook — incluindo números de telefone e endereços de e-mail — foram publicadas em um site de hackers.

Há dois anos, a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, principal órgão de privacidade da Meta na União Europeia, multou a empresa em € 265 milhões por não implementar medidas de segurança adequadas.

A Meta afirmou que a decisão do tribunal superior não está alinhada com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, o tribunal mais alto do bloco de 27 países. A empresa disse estar confiante de que prevalecerá novamente no tribunal inferior, alegando que os sistemas do Facebook não foram hackeados e não houve violação de dados.

O julgamento de segunda-feira orientará milhares de casos pendentes no país. Anteriormente, a Meta havia vencido 6.000 ações judiciais relacionadas ao litígio, segundo os advogados da empresa, que em outubro afirmaram que esse número indicava uma taxa de sucesso de 85%. Os advogados não mencionaram se isso inclui casos resolvidos por acordo.

Os dados foram extraídos em 2018 e 2019 por meio do uso de números de telefone aleatórios na função de importação de contatos.

