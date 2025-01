A- A+

CRIPTOMOEDA Metaplanet planeja aumentar reserva de bitcoin em cerca de US$ 745 milhões Em publicação feita no X, antigo Twitter, a companhia anunciou que emitiu 21 milhões de ações com desconto de 0%

A Metaplanet, empresa japonesa de bitcoin, anunciou nesta terça-feira, 28, uma estratégia para solidificar sua posição como líder global em holding corporativa de bitcoin.



Em publicação feita no X, antigo Twitter, a companhia anunciou que emitiu 21 milhões de ações com desconto de 0% e arrecadou 116 bilhões de ienes (cerca de US$ 745 milhões) para compra de moedas digitais adicionais.

*Metaplanet Issues 21 Million Shares of 0% Discount Moving Strike Warrants, Proceeds To Raise Approximately ¥116 Billion to Purchase Additional $BTC; Largest Capital Raise in Asian Equity Markets History to Buy BTC* pic.twitter.com/DHI5ft4iKI — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) January 28, 2025

"É o maior aumento de capital na história dos mercados de ações asiáticos para compra de bitcoin", escreveu.





