Mineração fatura R$ 129,5 bilhões no primeiro semestre

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), apontam que o setor mineral brasileiro teve faturamento de R$ 129,5 bilhões, aumento de 8% em relação ao mesmo período de 2023, quando o setor faturou R$ 119,9 bilhões.

Esse aumento se deve principalmente à valorização do dólar, nos últimos meses, que beneficiou as exportações.



O Minério de ferro respondeu por 62% do faturamento do setor, com R$ 80,1 bilhões. Minas Gerais (8%), Pará (12%) e São Paulo (17%), foram os estados que tiveram alta no faturamento.



Segundo o Ibram, o país exportou 186 milhões de toneladas de produtos minerais. Aumento de 5% em relação ao primeiro semestre de 2023.

O valor das exportações ficou em cerca de US$ 21,5 bilhões, aumento de 8,5%. O minério de ferro foi responsável por 71,6% das exportações.



Houve queda acentuada nas exportações em toneladas de manganês, que caiu 77%; bauxita caiu 7%, enquanto caulim aumentou 23% e cobre 8%.



As importações minerais caíram cerca de 31% em dólar, com cerca US$ 4,3 bilhões e 2,8% em toneladas, 20,3 milhões de toneladas.



A arrecadação total de impostos e tributos pelo setor, de acordo com o Ibram aumentaram cerca de 8%, totalizando R$ 44,7 bilhões. A arrecadação de CFEM no semestre foi R$ 3,6 bilhões.



No semestre o setor criou 5.447 novos postos de trabalho, somando mais de 218 mil empregos. A previsão d

