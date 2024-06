Ministro da AGU comemora julgamento do STF sobre FGTS

A- A+

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de determinar que o FGTS precisa ser corrigido, no mínimo, pela inflação. Para Messias, o resultado beneficia tanto trabalhadores como quem deseja financiar suas casas.

No julgamento, os ministros do STF aceitaram uma proposta do governo federal, de que a remuneração não pode ser menor do que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A decisão vale daqui para frente e não afeta depósitos passados.

"A decisão de hoje do Supremo representa uma vitória para todos os envolvidos na discussão da ação julgada. Ganham os trabalhadores, os que financiam suas moradias e os colaboradores do setor de construção civil. Na condição ex-empregado da Caixa, sinto-me profundamente comovido ao contribuir para preservar a poupança dos trabalhadores e proporcionar a oportunidade de possuírem sua própria residência aqueles que mais necessitam", afirmou Messias, em nota.

Veja também

EXPORTAÇÃO Abia: Exportação de alimentos industrializados cresce 34% entre janeiro e abril de 2024