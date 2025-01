A- A+

Agronegócio Missão Internacional anuncia inovações tecnológicas para agricultura do Vale do São Francisco Representantes do Governo estadual, universidades e produtores rurais estiveram presentes na reunião de anúncio

Representantes do governo de Pernambuco, universidades e produtores rurais do Vale do São Francisco, se reuniram na manhã desta terça-feira (28), em Petrolina-PE, para recepcionar duas empresas de transferência de tecnologia da Espanha.

Durante a reunião, que aconteceu na sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina (SPR), as empresas espanholas Dronak e Libelium, apresentaram soluções em desenvolvimento de drones, inteligência artificial, tecnologia de agricultura de precisão extensiva, automação e gestão para o agro com base em IoT.

As inovações tecnológicas que permitem, entre outras vantagens, uma maior eficiência do consumo de água, otimização do uso de fertilizantes e aumento da produtividade, foram bem recebidas principalmente pelos produtores. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina, Jailson Lira, considerou o encontro bastante produtivo. “É extremamente louvável a união de forças e de conhecimento das entidades locais de fomento à fruticultura Irrigada com as empresas que trazem soluções tecnológicas para o Agro”.

De acordo com Fabia Silva, fundadora da Dronak Robotics, são enormes as possibilidades de colaboração entre o Vale do São Francisco e as empresas espanholas. “Somos especialistas em soluções tecnológicas para os setores agrícola e ambiental, fomentando uma agricultura sustentável com o compromisso e o cuidado à natureza. ”, ressaltou.

Formalização

Ainda segundo Fabia Silva, os próximos passos incluem a elaboração de Cartas de Intenção (LOIs) para formalizar oportunidades e alinhar expectativas. Além disso, foi destacada a importância de participar do evento programado para o dia 13 de março, em Petrolina, onde se espera avançar para a assinatura de pré-acordos e a realização de provas de conceito para projetos tecnológicos.

O presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas), Guilherme Coelho, também deu as boas-vindas a missão internacional e reforçou a importância da região para a produção e exportação de frutas. “Somos o maior polo de produção de frutas do Brasil e possuímos também todas as condições para se tornar um polo de inovação tecnológica, atraindo investimentos e gerando um impacto positivo no desenvolvimento sustentável e econômico”, frisou.

Estiveram presentes também à reunião, os representantes da Libelium (Jesus Estrada); SDA - Secretaria de Desenvolvimento Agrario, Agricultura, Pecuária e Pesca (Josimar Gurgel e Paulo Nogueira); coordenador AgroLabs (Ricardo Amorim); pesquisador AgroLabs e coordenador projeto Fruitech (Valdber Ramos); pesquisadora AgroLabs Dinani Amorim e Max Santana - pesquisador AgroLabs.

