ECONOMIA Movimento Econômico e Ceplan Consultoria realizam evento sobre desafios da infraestrutura O evento tem o objetivo de abrir o debate sobre os desafios do setor no Nordeste. A programação aborda a infraestrutura física e digital e as formas de financia-lá

Com a presença de empresários, executivos e especialistas, a Ceplan Consultoria e o portal Movimento Econômico realizam, nesta quarta-feira (27), o evento Análise Ceplan 2024 - 2025: os desafios da infraestrutura física e digital. O seminário acontece no RioMar Trade Center, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

O evento tem o objetivo de abrir o debate sobre os desafios do setor no Nordeste. A programação aborda a infraestrutura física e digital e as formas de financia-lá.





Movimento Econômico e Ceplan Consultoria realizam evento sobre desafios da infraestrutura // Júnior Soares / Folha de Pernambuco

Programação

O evento iniciou com a mesa "Desafios da Infraestrutura Digital", com mediação do economista Jorge Jatobá, sócio-fundador da Ceplan.

O fundador e CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira; o CEO da Um Telecom, Rui Gomes; e o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, participaram do debate.

Em seguida, aconteceu a segunda mesa que abordou os desafios da infraestrutura nas áreas de logística e saneamento, com mediação da economista e sócia da Ceplan, Tânia Bacelar.

O presidente da Agemar Transportes e Empreendimento, Manoel Ferreira; o presidente do Porto de Suape, Márcio Guiot; e o CEO da Effico, Roberto Tavares, participaram da conversa.

Por fim, os participantes conferem um debate sobre a Perspectiva de Financiamento e Investimento em Infraestrutura no Nordeste, com mediação do CEO da Ceplan, Paulo Guimarães.

O debate conta com a presença do presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara; da diretora Financeira e de Crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Fernanda Coelho; da diretora da JIVE-Mauá Capital, Karla Bertocco; e da gerente de Mercado da Folha de Pernambuco, Tânia Campos

O seminário conta com o patrocínio do Complexo Industrial Portuário de Suape, da Caixa, do Banco do Nordeste, da Agemar/Dix Aeroportos, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), do Grupo Moura, do Sindicato dos Operadores Portuários de Pernambuco (Sindope) e apoio da Folha de Pernambuco.

