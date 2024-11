A- A+

Emprego Recife lidera criação de empregos formais na região Os números do Ministério do Trabalho reforçam a posição da capital pernambucana

De acordo com o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Novo Caged), do Ministério do Trabalho, em outubro último, o Recife registrou 1.775 novos postos de trabalho com carteira assinada. Com isso, a capital pernambucana ocupou a liderança entre capitais do Nordeste na geração de empregos formais.

O saldo de 1.775 empregos do mês de outubro é resultado de 19.429 admissões e 17.654 desligamentos. Entre os setores, o comércio foi o principal segmento na geração de empregos em outubro, contabilizando um saldo positivo de 1.069 postos criados.

Em segundo lugar, o segmento de serviços também apresentou um desempenho significativo, com a criação de 661 postos de trabalho; seguido pela construção civil que contribuiu com 96 novas vagas. Por fim, os setores da indústria e do agropecuário apresentaram saldo negativo nos postos de trabalho, de -47 e -4, respectivamente.

“O Recife tem um trabalho que contempla todo o processo de atração e manutenção de investimentos na cidade e atua diretamente no dia a dia das empresas para que a cidade seja um lugar bom para se fazer negócios. Mas o foco principal é que esses negócios gerem emprego e renda para as pessoas”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio.

Segundo ela, a geração de emprego é uma prioridade da gestão João Campos e por isso, a PCR “cria um ambiente que atua desde a simplificação de processos burocráticos até na formação de mão de obra para atender a demandas das empresas”.

Veja também

Comitê BC mantém ACCPBrasil em 0% e diz que SFN está preparado para enfrentar risco de crédito