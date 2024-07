5G da Brisanet vai chegar a João Pessoa e Natal em 2024

A- A+

A empresa cearense Brisanet inaugurou o serviço de telefonia 5G em Fortaleza no Centro de Eventos do Ceará. Somente na implantação do 5G, a empresa vai concluir um investimento de cerca de R$ 500 milhões este ano e empregar aproximadamente o mesmo valor em 2025, segundo o CEO da operadora, José Roberto Nogueira. Até o final deste ano, Natal e João Pessoa terão o 5G da companhia.

Ainda na implantação do 5G, algumas cidade em Pernambuco terão oferta deste serviço da companhia em 2024. Genuinamente brasileira, a operadora venceu o leilão, em 2021, para oferecer o 5G puro em todo o Nordeste e no Centro-Oeste. No Nordeste, a empresa tem uma atuação de 25 anos e montou uma estrutura que inclui um acesso à internet de banda larga, que é um dos mais rápidos do Brasil. Na região, está presente em 158 cidades, instalou 77.086 km de cabos de fibra ótica e tem 288 mini data centers próprios.

É esta infraestrutura que será usada para levar o 5G da empresa no Nordeste. A nova tecnologia vai permitir a implantação de novos serviços em áreas como educação, telemedicina, novas ferramentas de automação da indústria e de transformação digital, entre outras. “O serviço de 5 G é cem vezes mais rápido do que o 4G e aumenta a latência – que é chegar no menor tempo na sua velocidade”, afirma o diretor comercial da empresa, Jordão Estevam.

O 5G da Brisanet começou a ser implantado do interior para a capital e está disponível para mais de 80% da população urbana do Ceará. No ano passado, a empresa transmitiu ao vivo o eclipse solar utilizando a rede 5G, implantada na cidade de Pereiro (CE), onde fica a sede da companhia.

Para José Roberto Nogueira, esta nova onda da tecnologia que vem por aí, nos próximos cinco a sete anos, vai trazer muitas oportunidades para startups que vão fazer a “integração” entre as ferramentas (de tecnologia) já disponíveis no mercado.

“A Brisanet vai chegar na porta da empresa levando o acesso, mas é a empresa que fazer esta integração. Por exemplo, uma firma que compra uma plataforma de Inteligência Artificial (IA). O fabricante desta plataforma não vai na empresa que está em Juazeiro (do Norte), no Ceará. Vai ter que ter uma startup regional ou local para fazer essa integração”, explica José Roberto.

A integração consiste em fazer o uso eficiente e inteligente de todas as ferramentas tecnológicas que geralmente são produzidas pelas gigantes do setor. José Roberto diz que estão faltando, no mercado, “esses integradores” especializados nos produtos fabricados por grandes companhias como a Microsoft, Totvs, Google, entre outras.

Ele argumenta que para os pequenos negócios, “que são milhares”, usarem estas ferramentas vão ter que encontrar um serviço especializado de startups que façam essa integração a um custo que as mesmas possam pagar.

Ainda no Centro de Convenções do Ceará, ocorreu o Brisatech, um evento de tecnologia promovido pela companhia que ocorreu nesta sexta-feira (26). Lá foi apresentado o 5G FWA, um aparelho que faz a conexão da internet banda larga por fibra ótica, dispensando o uso de cabos no lugar onde está instalado. Ele também funciona com o 4G, usado pela maioria da população.

Os usuários do aparelho do 5G FWA podem levá-lo para qualquer lugar da casa, que ele vai funcionar sem depender de fios. O cliente da empresa que assinar o serviço não vai precisar adquirir o equipamento. O Brisatech contou com palestras sobre o futuro de alguns serviços como o Google e o impacto do 5G.

A Brisanet tem cerca de 9 mil colaboradores, é listada na Bolsa de Valores. A empresa começou vendendo uma internet de banda larga na cidade de Pereiro, no interior do Ceará. Foi expandindo a sua atuação pelas cidades do interior, está presente nos nove Estados do Nordeste e é uma das maiores operadoras de telecomunicações do Brasil.

*A repórter viajou a convite da Brisanet

Leia também

Brisanet inicia instalação de 5G no Complexo do Pecém

Veja também

Coluna Movimento Econômico Reforma tributária elevará custo do imóvel