A vez do CO2 na transição energética

A Lei do Combustível do Futuro, anunciada pelo governo federal recentemente, deve impulsionar o mercado do CO2 puro, estimado em 400 mil toneladas/ano. A perspectiva é que ele seja multiplicado por dez.

O CO2 não é um gás produzido, é um gás recuperado. Nem todos os gases são fáceis de serem trabalhados e os conhecedores são poucos. A captura e utilização de CO2, um gás do efeito estufa, é um dos avanços legais presentes no pacote de projetos da Lei do Combustível do Futuro. O texto prevê incentivo a duas modalidades para o CO2: captura e estocagem no solo por 20 anos; ou uso do gás para a produção de biocombustíveis do futuro.

O CO2 puro é um gás com muitas aplicações, mas a demanda ainda é pequena por aqui. Isso tende a mudar com o avanço da descarbonização, que abre novos mercados. Um deles, de e-metanol.

Em Pernambuco uma empresa explora esse segmento, a Carbo Gás, do Grupo JB, que há 21 anos atua no setor de CO2 puro, com capacidade instalada para produzir 500 t/dia e armazenar 6 mil toneladas do gás. Atualmente a Carbo Gás vende 150 ton/ dia de CO2.

Sua produção e vendas devem aumentar com a nova planta de e-metanol, a ser erguida em Suape pela European Energy. “Serão necessárias cinco Carbo Gás para atender a planta de e-Metanol que será instalada no Complexo de Suape”, ressalta Fernando Mota, diretor da Área de Negócios CO2, do Grupo JB, assegurando que a empresa tem ampla disponibilidade para atender o crescimento desse mercado.

Hoje, o CO2 puro da Carbos Gás abastece as empresas de bebidas carbonatadas, indústrias farmacêuticas e química, vai para o tratamento de efluentes, congelamento de alimentos, extintores de incêndio entre outros segmentos.

A Natura lançou sua loja no Mercado Livre, o maior e-commerce em toda região Nordeste. Líder em beleza na América Latina, a Natura agora disponibiliza ampla seleção de produtos para quem busca fazer compras com comodidade. Para celebrar essa união, a icônica caixa do Mercado Livre se transformou em nécessaire. A Natura já tinha feito um piloto da loja no Mercado Livre do Chile em janeiro de 2024, e a experiência foi aprovada. A empresa planeja ampliar a estratégia para outros países ainda este ano.



Os impactos da Reforma Tributária nos contratos de concessões públicas serão o tema central do seminário promovido pelo escritório Castro e Silva, Galvão, no próximo dia 28, no Novotel Marina. O evento é uma iniciativa dos professores Eric Castro e Silva, de Direito Tributário, e Marcos Nóbrega, de Direito Administrativo, que criaram um grupo de trabalho multidisciplinar com alunos da Faculdade de Direito do Recife da UFPE para colher e divulgar informações de qualidade sobre vários aspectos da reforma, atualmente em tramitação no Senado.

Rogério Morais, diretor-executivo do Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA) promove o Aliança Pela Primeira Infância, uma iniciativa do Instituto PIPA em parceria com a Sudene. O superintendente Danilo Cabral participa da mesa redonda "A promoção do desenvolvimento sustentável do Nordeste a partir do investimento na primeira infância”, com Pedro Moura, Marcos Holanda e Jailson Correia. O objetivo do PIPA é fomentar ações voltadas ao cuidado, a educação e o desenvolvimento das crianças nos seus primeiros anos de vida. Será no dia 07 de novembro, às 14h, no auditório da autarquia, em Boa Viagem.



