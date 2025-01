ACLF anuncia dois novos condomínios na sua chegada em Caruaru

A- A+

Caruaru vai ganhar dois novos condomínios da ACLF Empreendimentos. Ela começa suas fundações na Capital do Agreste pelo Bairro de Indianópolis. Os condomínios Sky e Star marcam a expansão da construtora para o Interior do Estado. A ACLF é uma das maiores construtoras de Pernambuco é conhecida pelas suas propostas inovadoras na engenharia e no urbanismo, por meio de condomínios que se relacionam com a vida do bairro.

Os apartamentos decorados Star e Sky da ACLF Empreendimentos estarão abertos para visitação neste fim de semana, dias 14 e 15 de dezembro, no Loteamento Residencial Shopping, Quadra 5 – Avenida Projetada 03 – Bairro de Indianópolis, Caruaru.

"A chegada da construtora deve incorporar novas características ao mercado imobiliário de Caruaru", diz Avelar Loureiro Filho, presidente da ACLF. A construtora é conhecida pelos condomínios com torres altas, com plantas flexíveis e uma grande quantidade de itens para uso no condomínio, muito além das piscinas e salão de festas. Os condomínios oferecem lazer, equipamentos para prática esportiva, contemplação e vida prática.

Em Caruaru, a ACLF lança o condomínio Sky com duas torres altas, com fachada em vidro. O Sky terá apartamentos de alto padrão com 128 metros quadrados, distribuídos com 4 quartos (duas suítes), com dois banheiros sociais, sendo um de serviço. O condomínio Star terá apartamentos com 71 metros quadrados, com 3 quartos (uma suíte) e um banheiro social. Os dois condomínios estâo próximos ao Shopping Caruaru.

Condomínios independentes

Os condomínios são independentes e cada um deles terão seus próprios itens de lazer totalmente inovadores, como piscinas (adulto e infantil) com deck pilotis, hidroginástica, quadras poliesportivas, quadra para beach tennis, academia de ginástica, pet place e mais. As crianças contarão com espaço kids, playground, salão de jogos e bicicletário, entre outros. O Sky terá um salão de festas em cada uma das duas torres. A ACLF se adaptou ao clima de Caruaru e terá os primeiros condomínios que vão contar com o fire place, uma atualização do conceito de lareira.

Os dois imóveis serão construídos com concreto moldado in loco, técnica inovadora característica da ACLF Empreendimentos. É o método construtivo mais frequente nos países desenvolvidos e no Sudeste do país. As instalações elétricas, hidráulicas e para novos itens da vida moderna, como ar condicionados split, por exemplo, estão previstas.

O processo construtivo une agilidade nas obras, entregas em prazos menores e custos menores que refletem no preço final da unidade. É a primeira construtora no Estado a receber a certificação de Nível de Desempenho Técnico (NDT 1) da Caixa Econômica Federal. É um atestado de qualidade dos produtos e dos processos de construção.

A ACLF Empreendimentos tem 25 anos no mercado imobiliário, com 18 grandes empreendimentos e cerca de 7.500 unidades habitacionais, além do Paulista North Way Shopping. A construtora se caracteriza pelo uso de inovação na construção de condomínios com alto padrão de qualidade. É a primeira a conquistar a Certificação NDT 1 (Nível de Desempenho Técnico) da Caixa Econômica Federal, que destaca a excelência máxima na qualidade, rapidez e sustentabilidade em suas obras.

Leia mais:

NE tem maior variação do país nos preços da construção civil

Veja também

Economia Verbas do Novo PAC podem restaurar ferrovias sucateadas no Nordeste