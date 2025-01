A- A+

Negócios Alagoana Hand Talk é comprada por líder de tecnologia para pessoas surdas Com 12 anos de mercado, Hand Talk já traduziu mais de 4 bilhões de palavras para pessoas com deficiência auditiva

A empresa alagoana Hand Talk, que usa IA para língua de sinais, foi comprada pela líder em dispositivos de comunicação para pessoas surdas, a norte-americana Sorenson. A iniciativa da empresa americana é acelerar a inovação no desenvolvimento de tecnologias automatizadas de tradução de língua de sinais impulsionadas por IA.

Em comunicado, a Sorenson divulgou a aquisição da startup alagoana Hand Talk e da OmniBridge, uma empresa interna da Intel. O CEO da empresa, Paget L. Alves, destacou que a Hand Talk é pioneira no uso de IA e aprendizado de máquina (ML) para gerar traduções automatizadas de língua de sinais por meio de tradutores virtuais 3D.

Ainda segundo a Sorenson, para desenvolver efetivamente a tradução automatizada de língua de sinais, é fundamental compreender como complementar o papel do intérprete no atendimento à comunidade surda. A Sorenson é a principal fornecedora de Serviços de Vídeo Intermediado (Video Relay Services, VRS) e a maior empregadora privada de intérpretes de língua de sinais.

“Essas aquisições oferecem à Sorenson capacidades complementares e equipes qualificadas para continuar nosso trabalho no desenvolvimento de produtos inovadores e baseados em IA, que preenchem lacunas críticas de comunicação para nossos clientes”, disse o CEO Paget L. Alves.

A HandTalk já impactou mais de 30 milhões de pessoas, com cerca de 4 bilhões de palavras traduzidas em seus doze anos de mercado, e já ganhou vários destaques nacionais e internacionais desde o seu lançamento em 2013, como prêmios da ONU e BID, além de ser pioneira em tradução simultânea por IA.

Os fundadores da Hand Talk, o analista de sistemas Carlos Wanderlan, o arquiteto Thadeu Luz e o publicitário Ronaldo Tenório, continuam com a gestão da startup, só que em parceria da Sorenson, que irá possibilitar que a missão de ambas as empresas alcance cada vez mais pessoas ao redor do mundo.

“Estamos oficializando para o mundo que a Hand Talk e a Sorenson fazem parte do mesmo grupo, para que continuemos causando disrupção e inovação para pessoas surdas e ouvintes no mundo todo. Essa é provavelmente uma das maiores transações de negócios de impacto social no Brasil” frisou o CEO Ronaldo Tenório.

Compra da Hand Talk coloca em destaque tecnologia feita em Alagoas

O secretário de Ciência, da Tecnologia e da Inovação (Secti), Silvio Bulhões, parabenizou a parceria e destacou a importância dessa fusão internacional entre a Hand Talk e a Sorenson. “Essa aquisição é um grande salto para o Estado de Alagoas e representa um marco significativo no avanço da inclusão digital e da acessibilidade. Esse movimento não só amplia a capacidade de alcance e impacto da empresa local, mas também reforça o compromisso global com a criação de soluções tecnológicas que atendam às necessidades de pessoas com deficiência”, disse Silvio.

Silvio Bulhões também destacou a participação da startup, apoiada pelo Governo de Alagoas e sediada no Centro de Inovação do Jaraguá, em programas de subvenção econômica de apoio à inovação ao longo do seu amadurecimento.

“Além disso, muito nos orgulha fazer parte dessa construção e saber que uma startup genuinamente alagoana, que contou e conta com o apoio do Governo de Alagoas, por meio da Secti e Fapeal, com editais de subvenção econômica como, por exemplo, o Tecnova e o desafio do Demoday, chegou ao mundo todo”, frisou Silvio.

Leia também no Movimento Econômico:

iFood busca engenheiras de software para novas vagas

Prefeitura de Natal adota robôs para monitorar rede de drenagem

Veja também