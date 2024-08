A- A+

As apostas em jogos online vêm gerando problemas financeiros para múltiplas famílias, comprometendo o desempenho de diversos profissionais e afetando a rotina de empresas. E agora, começa a ter efeito nocivo sobre o consumo.

Pesquisa da PwC Strategy& do Brasil Consultoria Empresarial Ltda, ligada à multinacional de auditoria e assessoria PricewaterhouseCoopers, revela que os gastos com apostas esportivas em plataformas online, as chamadas bets, vem repercutindo negativamente na economia de forma geral.

De acordo com o economista e advogado Gerson Charchat, sócio e líder da Strategy& do Brasil, o desvio de dinheiro para apostas está reduzindo a demanda por produtos essenciais O estudo da PwC aponta que as classes mais atingidas são as de menor poder aquisitivo, entre as quais os gastos com apostas já superam despesas obrigatórias das famílias como saúde e educação. Há relatos de que começam a impactar o orçamento destinado à alimentação. Por essa razão, a curva de apostas em jogos cresce na mesma proporção em que cai a percepção de que a economia brasileira vai bem, como mostra a pesquisa.

As apostas nas bet explodiram no Brasil no governo Michel Temer, quando foi sancionada a Lei nº 13.756, no final de 2018. Naquele ano, as apostas representavam 0,27% do orçamento familiar da classe D e. Hoje representam 1,98%, quase quatro vezes mais. Entre 2018 e 2023, os gastos com apostas aumentaram 419% no Brasil.

Os jogos de azar foram banidos do Brasil em 1946, no governo do general Eurico Gaspar Dutra, sob o argumento de que degradam o ser humano. A medida pôs fim à operação de 71 cassinos e a 60 mil empregos. Atualmente, o Brasil é um dos poucos países a proibir jogos. No G20, só mais dois países - Arábia Saudita e Indonésia - proíbem jogos de apostas.

Segundo apoiadores da legalização, a economia brasileira perde em arrecadação, vagas de empregos e turismo para países como Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Macau. No entanto, a pesquisa da PwC, mostra que, com a permissão dos jogos, também há perdas consideráveis.

Voepass

Depois da queda da sua aeronave, em Vinhedos, na última sexta-feira (09), a Voepass cancelou a maioria dos voos e orientou os clientes a cobrir os próprios gastos com alimentação e hospedagem sob a promessa de reembolso. Ontem havia passageiros com dificuldade de embarque inclusive em Fernando de Noronha.

Fusões e aquisições

Para Pedro Vasconcellos, sócio da área Societário e M&A do escritório Marcelo Tostes Advogados, o cenário macroeconômico do país, somado às altas taxas de juros, vem demonstrando uma combinação perfeita para agravar a situação de muitas companhias. Mas, segundo ele, muitas oportunidades têm se apresentado para empresas cujo modelo de negócios é intensivo em capital, com fluxos de recebimento longos ou de caixa apertado.

Direito

Tallyta Bione, presidente da Associação dos Advogados Previdenciaristas de Pernambuco, convida para o III Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário, que acontece no Recife, entre os próximos dias 15 e 17. Entre os temas estão inteligência artificial, gestão de escritório, contabilidade e marketing e direitos previdenciários. O evento será no Beach Class.

Francis Buffet

O chef e empresário Wagner Francis, do Francis Buffet, lança novidades do menu e da carta de drinks, nesta quinta na Usina Dois Irmãos. O investimento na temporada de eventos 2025/2026 foi em torno de R$ 200 mil para manter um volume público 18 mil pessoas atendidas anualmente em eventos diversos.

