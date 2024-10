A- A+

Coluna Movimento Econômico Barragem estratégica para cadeia do H2V será viabilizada por PPP Assim como a energia, a água é um insumo básico para a eletrólise do hidrogênio verde

Em meio ao anúncio do programa Águas de Pernambuco, realizado ontem pela governadora Raquel Lyra, com aporte de R$ 6,1 bilhões, uma notícia escapou das manchetes: a construção da Barragem do Engenho Maranhão por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), que deve ser formalizada em 2025. O projeto encontra-se em estágio avançado de estudos no BNDES.

A Barragem do Engenho Maranhão é altamente estratégica para a nova economia, não só porque terá o dobro da capacidade de Pirapama, que pode acumular 55,2 milhões de m³, mas porque tende a servir às novas indústrias do hidrogênio verde (h2v). Essa obra consiste na reserva hídrica que o Complexo de Suape disporá para atender os futuros projetos de H2V.

Assim como a energia, a água é um insumo básico para a eletrólise do hidrogênio verde. E garanti-la é fundamental para que o estado possa atrair futuros investimentos não só de empresas que vão gerar o H2V, mas de outras indústrias que tendem a ser atraídas por ele, num processo de adensamento da cadeia.

O Sistema Adutor da Barragem Engenho Maranhão também irá beneficiar o Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Atualmente, os dois municípios são atendidos por diversos sistemas integrados e isolados. O Cabo de Santo Agostinho é abastecido pelos sistemas integrados de Suape, Pirapama e Gurjáu, enquanto o município de Ipojuca é abastecido apenas pelo integrado Suape e por um sistema isolado. A obra será erguida no rio Ipojuca.



FEEF

Nesta quinta-feira (17), o Presidente da Fiepe, Bruno Veloso, promove almoço na Casa da Indústria. Presença confirmada, a governadora Raquel Lyra deve anunciar novidades em torno do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal.

Boris

O médico e empresário Boris Berenstein lança sua autobiografia intitulada “O raio X de Boris Berenstein - A realidade foi maior que o sonho”, escrito em conjunto com a jornalista Mona Lisa Dourado. No livro, Boris Berenstein revela detalhes de como construiu seu negócio na área de medicina diagnóstica e as iniciativas Projeto Rumo e a Escola F. O lançamento será nesta quinta (18), às 17hs, na Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife.

RPPN Sob ameaça

Embora seja a maior reserva de Mata Atlântica, ao norte da Bahia, a Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Frei Caneca está sob ameaça, no município de Jaqueira. “Restam 630 hectares do bioma que vem sendo devastado, a despeito das nossas ações”, conta José Syllio Diniz, diretor da Agropecuária Mata Sul, responsável pela manutenção da RPPN. Uma das medidas da empresa foi o registro de imagens de satélite entre os anos de 2015 e 2018, que revelam devastação por ocupações irregulares na região.



Novo processo de importação

No próximo sábado dia 19, o Recife será palco de um evento nacional de capacitação sobre o Novo Processo de Importação (NPI) e a Declaração Única de Importação (DUIMP), organizado pela Associação Brasileira de Direito Aduaneiro e Fomento ao Comércio Exterior (ABDAEX). O evento “Aperta o Play na DUIMP” reunirá especialistas e profissionais do setor no auditório do RioMar Trade Center.

Uôge

Recife recebe nesta sexta-feira (18) o Projeto Somos Uôge, que promete engajar a comunidade local em discussões sobre sustentabilidade e responsabilidade social. Uma das atrações é a Monja Coen. O Aria Social, que atende mais de 500 crianças e jovens em vulnerabilidade social na RMR, dará início à programação com uma performance inédita. Será no Mirante do Paço.



Cerbas

A vice-presidente industrial da Cerbras, Mariana Mota, foi uma das homenageadas nesta edição do Prêmio Destaques do Ano ACOMAC- PE, que reconhece empresários e companhias que contribuem para o segmento de materiais de construção no estado. O evento foi realizado pela Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Pernambuco (Acomac-PE), na última terça-feira



