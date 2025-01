A- A+

O ano começa impondo ao Banco Central o desafio de equilibrar o controle da inflação com o estímulo aos investimentos produtivos. Com o IPCA rompendo a meta de inflação, o mercado prevê novos aumentos na taxa de juros ao longo de 2025.

A meta anual de inflação perseguida pelo BC é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. A alta de 0,52% em dezembro levou o IPCA a fechar o ano em 4,83%, quando o limite seria de 4,5%. O índice, inclusive, superou a taxa de 2023, que foi de 4,62%.

O cenário é preocupante porque o Banco Central terá que elevar a taxa de juros para conter a inflação, pressionada pela demanda. Mas este não é o único fator que fez o IPCA subir. Há outro componente: a pressão cambial. O dólar mais elevado encarece alguns insumos, afetando os custos do setor produtivo.

O BC está, como se diz, entre a cruz e a espada. Se, por um lado, eleva a taxa de juros para conter o consumo, por outro, inibe os investimentos produtivos, já que a Selic mais alta eleva o custo do dinheiro. “Os investimentos são importantes porque poderiam ajudar a aumentar a oferta de produtos, amenizando o processo inflacionário”, diz o economista Paulo Guimarães, CEO da Ceplan Consultoria.

“A expectativa é de novas subidas na taxa Selic diante desse aquecimento recente da economia. O problema é que a Selic é uma variável que afeta a decisão de investimentos”, diz o economista. O ano de 2025 começa realmente desafiador.

Pix, IA e fake news

As novas regras em torno do Pix estão gerando muitas dúvidas na população. Uma das razões para isso foi a péssima forma como o governo federal comunicou a novidade. Mas um vídeo falso, produzido por inteligência artificial, que reproduziu a imagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciando tarifas nas operações do Pix, ajudou a confundir ainda mais a situação. O episódio acontece num contexto no qual a Meta anuncia o fim da checagem dos fatos, dando uma ideia de como podem ficar as redes sociais sem um esforço para controlar as fake news.

Novas regras do Pix

Não haverá tributação sobre o Pix, o meio de pagamento mais usado atualmente pelo brasileiros. Isso deve ficar claro. Contadores alertam, porém, que as novas regras evidenciam a importância de manter uma gestão financeira transparente. Por exemplo, a prática de prestar serviços e cobrar mais barato sem emissão de nota fiscal deve ser abolida.

Desafio tributário

A reforma tributária imporá um desafio e tanto às empresas, já que elas terão que operar dois sistemas simultaneamente: o atual e o de transição. Por esta razão, o Grupo AG Capital alerta que há grande risco de as empresas acabarem pagando muito mais tributos do que precisam, especialmente aqueles que incidem sobre a folha de pagamento.

Vagas de emprego

A Amarante, que administra os hotéis Salinas Maragogi, Salinas Maceió e Japaratinga Lounge Resort, está recrutando profissionais em diversas áreas de turismo e lazer. Entre elas, Atendente de A&B e de Apartamento, Supervisor de Lavanderia, Auxiliar de Lavanderia, Stewart e Nutricionista. São dezenas de vagas disponíveis também para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Bolsa de estudo

A Jala University está com inscrições abertas para 70 bolsas de estudo 100% integrais em Engenharia de Software. A instituição, com sede na Califórnia (EUA) e atuação em diversos países latinos, iniciará a sexta turma da graduação no Brasil em julho de 2025. O curso será realizado em formato remoto, com aulas ao vivo, e inclui também ensino de inglês e estágio na área. Os interessados em concorrer a uma das bolsas podem se inscrever pelo site oficial: https://jala-u.info/PR2025.

Prazo para o Simples

Donos de pequenos negócios têm até o dia 31 de janeiro para regularizar dívidas e não perder benefícios do Simples Nacional e, com isso, evitar a exclusão do regime tributário.



